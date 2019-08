Lancement des travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard De Montarville à Boucherville au-dessus de la route 132

LONGUEUIL, QC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route que les travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard De Montarville au-dessus de la route 132 à Boucherville seront entrepris le 13 août. Le chantier se poursuivra jusqu'au mois de décembre 2019 et occasionnera des entraves routières sur le boulevard De Montarville et sur la route 132.

Entraves et gestion de la circulation :

Phase préparatoire : fermeture de la voie de gauche, dans chaque direction, sur le boulevard De Montarville (environ 1 semaine, au mois d'août).

Phase 1 : fermeture complète de la chaussée en direction sud (côté ouest) avec le maintien d'une voie par direction. Déviation de la circulation sur la chaussée opposée (environ 6 semaines au cours des mois d'août, septembre et octobre).

Phase 2 : fermeture complète de la chaussée en direction nord (côté est) avec le maintien d'une voie par direction. Déviation de la circulation sur la chaussée opposée (environ 6 semaines au cours des mois de novembre et décembre).

Phase complémentaire : fermeture de la voie de gauche du boulevard De Montarville dans chaque direction (environ 1 semaine, au mois de décembre).

Autres entraves ponctuelles prévues (de nuit) :

Fermetures complètes du boulevard De Montarville;



Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur avec la route 132;



Fermetures partielles de la route 132 (aucune fermeture complète).

À noter :

Les détours des fermetures complètes seront balisés par une signalisation temporaire.

Les accès aux stationnements incitatifs du boulevard De Montarville de part et d'autre de la route 132 demeureront accessibles en tout temps le jour.

Un lien pour les cyclistes et les piétons sera maintenu en tout temps.

Des épisodes de congestion sont à prévoir sur le boulevard De Montarville.

La réalisation de ces travaux sera effectuée par ACI Ponts et ouvrages d'art inc. pour la somme de 2,9 M$. Cette somme est assumée en partie par la Ville de Boucherville dans le cadre d'un protocole d'entente jusqu'à concurrence de 750 000 $.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de la Montérégie . Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 et sur le site Web de la Ville de Boucherville au boucherville.ca. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600

