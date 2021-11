Lancement des travaux de construction de 26 logements sociaux et abordables pour aînés en légère perte d'autonomie à Weedon

WEEDON, QC, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a souligné, aujourd'hui le lancement des travaux de construction de la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon. Ce chantier permettra de créer 26 nouveaux logements sociaux et abordables destinés à des personnes aînées en légère perte d'autonomie à Weedon.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead a participé à cet événement de première pelletée de terre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion. Le maire de Weedon, M. Eugène Gagné, et le président de la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon, M. Luc Ouellet étaient aussi présents.

Un investissement de 2,3 M$ proviennent de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La Municipalité de Weedon investit plus de 764 000$ dans ce projet.

Le bâtiment de deux étages sera muni d'un ascenseur et abritera une salle communautaire et une salle à manger. Les travaux viennent de débuter et la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon prévoit accueillir ses premiers locataires vers la fin de l'été 2022.

« Tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Nos aînés, qui ont façonné notre pays, ont été parmi les personnes les plus touchées par la COVID-19. Aujourd'hui plus que jamais, il est important que nous unissions nos efforts pour les soutenir. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir des projets comme celui-ci, grâce à notre Stratégie nationale sur le logement. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Il est important de reconnaître la contribution continue des aînés à la vitalité des communautés. Des projets comme celui de la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon leur permettent de rester beaucoup plus longtemps dans leur milieu grâce à des logements abordables et adaptés et à des services de proximité. Je salue la mobilisation de la population de Weedon qui pourra continuer de profiter de l'expertise de gens qui connaissent la région mieux que quiconque. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead

« Projet majeur et d'envergure pour la Municipalité de Weedon, la Coopérative d'habitation du Ruisseau s'avère être d'une grande importance pour les ainés de la Municipalité de Weedon. Cela permettra à ceux-ci de demeurer dans leur milieu plus longtemps et ainsi répondre à un besoin souvent exprimé par les ainés. La Municipalité de Weedon est très fière de l'implication de ses bénévoles et d'avoir contribué au succès de ce projet. »

Eugène Gagné, maire de Weedon

« Pour la réalisation d'un tel projet, il faut une idée qui germe dans la tête de quelques personnes. Puis un regroupement de bénévoles possédant des expertises diversifiées, prêt à y mettre plusieurs heures de travail sur une longue période de temps. Par la suite, s'y greffe une équipe technique qui aide dans le processus de réalisation du projet et fait le lien entre les divers intervenants. Bien que la contribution du milieu et de la Municipalité de Weedon soit, sans nul doute, extraordinaire, il reste que ce projet n'avait aucune chance de se réaliser sans l'implication des gouvernements du Québec et du Canada. Le résultat, 26 logements pour des personnes âgées. Ce projet aura un impact social important pour les gens de Weedon et à proximité, en leur permettant de rester dans leur communauté. »

Luc Ouellet, président de la Coopérative d'habitation du Ruisseau Weedon

