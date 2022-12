Des services bancaires courants à taux d'intérêt élevé et sans frais sont maintenant offerts partout au Canada

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - La Banque EQ, propulsée par la Banque Équitable, soit la Banque Qui Défie, a annoncé le lancement de sa plateforme bancaire numérique primée sur le marché du Québec, la rendant ainsi accessible à la population canadienne d'un océan à l'autre.

La Banque EQ est arrivée! (Groupe CNW/Equitable Bank)

« Nous sommes ravis que la Banque EQ fasse partie du paysage financier du Québec, a déclaré Mahima Poddar, chef de groupe, Services bancaires personnels. La société canadienne mérite d'avoir accès à la meilleure expérience bancaire, celle qui lui convient le mieux. Nous avons toujours remis en question le statu quo pour obtenir de meilleures options bancaires, qu'il s'agisse d'avoir un compte qui combine un taux d'intérêt élevé et des caractéristiques du compte-chèques courant, de ne jamais se faire facturer de frais pour les transactions quotidiennes ou d'acheter des certificats de placement garanti (CPG) à des taux intéressants en appuyant simplement sur un bouton. Nous sommes très heureux d'aider les clients au Québec à en faire plus avec leur argent. »

La Banque EQ combine un compte à intérêt élevé avec les caractéristiques d'un compte-chèques, comme un nombre illimité de virements InteracMD, des paiements de factures sans frais et aucun solde minimal. Grâce au Compte Épargne Plus, les clients peuvent obtenir jusqu'à 250 fois◊ plus d'intérêts qu'ailleurs, tout en profitant de la flexibilité d'un compte-chèques - sans frais mensuels. Le Compte conjoint Épargne Plus offre tout cela, ainsi que la possibilité de partager le compte avec un maximum de trois autres personnes. Les CPG de la Banque EQ offrent un rendement garanti avec certains des meilleurs taux du marché, tandis que le Compte d'épargne CELI offre des intérêts libres d'impôt sur chaque dollar, et ce, sans solde minimal et sans frais. Des services bancaires courants à taux d'intérêt élevé à l'achat de CPG en toute simplicité, en passant par la compartimentation des fonds pour aider à la gestion du budget, la Banque EQ s'engage à aider les clients à en faire plus.

Lancée en 2016, la Banque EQ compte maintenant plus de 7 milliards de dollars en dépôts et plus de 290 000 clients. Au moment où la Banque EQ continue d'élargir son offre de produits numériques, le lancement d'aujourd'hui représente un nouveau choix audacieux pour la clientèle du Québec à la recherche d'un meilleur moyen d'effectuer des opérations bancaires et d'un engagement inébranlable envers le service à la clientèle. La Banque EQ a été nommée la meilleure banque au Canada dans les listes des meilleures banques du monde publiées par Forbes en 2021 et en 2022. . Pour en savoir plus ou pour ouvrir un compte, visitez notre site Web.

Tous les produits de dépôt de la Banque EQ sont admissibles à l'assurance-dépôts de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC)†.

À propos de Banque Équitable

EQB Inc. négocie ses actions à la Bourse de Toronto Stock (TSX: EQB et EQB.PR.C) et sert plus de 370 000 personnes au Canada par l'entremise de la Banque Équitable, La Banque Qui Défie, sa filiale en propriété exclusive. La filiale en propriété exclusive de la Banque Équitable, Concentra Bank, appuie les coopératives de crédit du Canada qui desservent plus de 5 millions de membres. La Banque Équitable a plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion et administration combinés, avec un mandat clair de favoriser le changement dans les services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens. Fondée il y a plus de 50 ans, la Banque Qui Défie offre des services bancaires diversifiés aux particuliers et aux entreprises et, grâce à sa plateforme de la Banque EQ (banqueeq.ca), a été nommée la meilleure banque de l'annexe 1 au Canada dans les listes publiées par Forbes en 2021 et en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site equitablebank.ca/fr.

◊ D'après une recherche effectuée par la Banque Équitable qui compare les taux d'intérêt des comptes d'épargne de base offerts par les « cinq grandes banques » du Canada. Les taux ont été comparés au moyen d'une analyse des ratios. La recherche est fondée sur les taux d'intérêt des comptes d'épargne tirés de sites Web publics en date du 3 octobre 2022. Les promotions et les primes de taux sont exclues.







† La Banque Équitable est membre de la SADC. Banque EQ est un nom commercial de la Banque Équitable.





MC Marque de commerce de Banque Équitable, tous droits réservés.





MD Marque déposée de Interac Corp, utilisée sous licence.





Les dépôts effectués à la Banque EQ et à la Banque Équitable sont admissibles à la protection de la Société d'assurance-dépôts du Canada jusqu'à concurrence de 100 000 $, par catégorie d'assuré, par déposant.







