Cet événement, en ligne et hors ligne, dont le thème est « Je suis brave et créatif », accueille la participation de plus de 9,56 millions d'étudiants de 4 347 collèges et universités de 121 pays et régions, avec un total de 2,28 millions de projets.

Selon les organisateurs, ce concours a largement stimulé l'esprit et l'enthousiasme des étudiants universitaires pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Ils ajoutent que la participation des étudiants universitaires du monde entier a contribué à atteindre l'objectif du concours de promouvoir des initiatives « plus nationales, plus mondiales, plus éducatives, plus complètes et plus novatrices ».

Avec la mise en place d'une « équipe de créativité de premier cycle » distincte, les organisateurs du concours ont tenté d'offrir plus d'occasions aux étudiants universitaires et d'assurer leur pleine participation. Ce faisant, il est possible à davantage de « futures étoiles » de l'innovation et de l'entrepreneuriat de se distinguer. L'âge limite des participants au concours est de 35 ans.

Un « Salon de l'innovation et des réalisations entrepreneuriales » a également eu lieu pendant le concours. Celui-ci a pour but de mettre en lumière les réalisations des collèges et des universités du pays en mettant en œuvre les principes fondamentaux que sont l'édification de la moralité et le développement d'une nouvelle main-d'œuvre pour l'entrepreneuriat de masse et l'innovation.

Malgré la situation entourant la COVID-19, des étudiants des 100 meilleures universités du monde, dont l'Université d'Oxford, l'Université de Cambridge, l'Université Harvard, l'Université Stanford et l'Institut de technologie du Massachusetts ont formé des équipes pour s'inscrire au concours. Grâce aux modes de communications combinés en ligne et hors ligne, les équipes participantes au pays et à l'étranger ont réalisé des communications interpersonnelles, des échanges culturels et des concours. L'événement a permis de monter la plus grande plateforme de communication pour l'innovation mondiale et de formation à l'esprit d'entreprise, ainsi que d'améliorer la portée internationale et la compétitivité de l'enseignement supérieur en Chine.

En plus de conserver ses volets principaux de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des activités émergentes, cette édition du concours a ajouté un volet de proposition industrielle et commerciale, qui a attiré l'attention de nombreuses entreprises bien connues comme Huawei, Tencent, JD, ByteDance et China Southern Airlines. Cela a grandement favorisé le transfert des réalisations de la compétition au monde des affaires, tout en favorisant un bon écosystème pour la formation collaborative de talents novateurs et entrepreneuriaux. Cet aspect a également permis le transfert et l'application des réalisations en matière d'innovation scientifique et technologique.

Inauguré en 2015, le concours international d'innovation et d'entrepreneuriat « Internet+ » pour les étudiants de niveau universitaire de Chine a lieu chaque année depuis sept années consécutives.

L'événement de cette année est parrainé conjointement par 12 ministères, dont le ministère de l'Éducation et le gouvernement populaire provincial du Jiangxi, et est organisé par l'Université de Nanchang et le gouvernement populaire municipal de Nanchang.

Le concours d'innovation et d'entrepreneuriat pour les étudiants de niveau universitaire est devenu un important outil d'approfondissement de la réforme de l'innovation et de la formation à l'entrepreneuriat en Chine. Il s'agit d'une étape importante pour aider les étudiants universitaires du monde entier à réaliser leurs rêves en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, ainsi qu'une plateforme d'échanges culturels entre la Chine et les pays étrangers.

