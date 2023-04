Lancement des États généraux du travail social - Une vaste réflexion sur le travail social s'impose.

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que sont lancés les États généraux du travail social dans le cadre d'un événement regroupant quelque 500 personnes touchées par l'une ou l'autre de ses nombreuses ramifications. Un chantier majeur de consultations publiques se tiendra au cours de la prochaine année afin de recueillir toutes les idées qui permettront de façonner le travail social de demain.

En effet, alors que de nouvelles réalités émergent et que la société est confrontée à de grands bouleversements démographiques, économiques, climatiques, politiques et sociaux, tels que le vieillissement de la population, la croissance des migrations climatiques, ou encore l'inclusion de la communauté LGBTQ+, les États généraux sur le travail social se présentent comme une nécessité.

Trois commissaires indépendants chapeauteront l'exercice de consultation et auront pour mandat de recueillir les propositions et d'émettre des recommandations sur les orientations afin de permettre au travail social de jouer pleinement son rôle dans les années à venir :

Denis Bourque , professeur au Département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire de 2007 à 2017.

Ariane Émond , journaliste indépendante, a collaboré avec plusieurs médias, à une quinzaine de documentaires et a remporté plusieurs prix pour son travail en journalisme ou en cinéma. Son intérêt pour les questions culturelles et sociales (inégalités, discrimination, éducation, enjeux des villes) transcende son engagement professionnel.

Nadine Vollant , membre de la nation innue et travailleuse sociale émérite, possède une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la protection de la jeunesse. En 2015, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) lui a décerné le prix Hommage 40 ans de la Charte pour sa contribution à la défense des droits des enfants autochtones.

Une démarche de grande envergure

Le regroupement de partenaires portant la démarche a identifié quatre principaux thèmes de consultation :

La perspective en travail social;

Les pratiques en travail social;

L'organisation des services sociaux au Québec et les politiques publiques dans le domaine social;

La formation initiale en travail social, la formation continue et la recherche.

De multiples canaux de consultation seront offerts à ceux et celles qui souhaitent faire entendre leur voix. Qu'il s'agissent des personnes qui utilisent des services en travail social, qui le pratiquent, qui l'étudient, qui l'enseignent, qui mènent des travaux de recherche dans le domaine ou même des titulaires de charge publique ainsi que le grand public; tous et toutes pourront participer à l'une ou l'autre des consultations publiques qui se dérouleront entre avril et octobre 2023 via :

Un questionnaire en ligne pour les utilisatrices et utilisateurs de services en travail social ainsi que leurs proches;

Une plateforme de discussion interactive pour les praticiennes et praticiens du travail social, les professionnelles et professionnels soutenant la pratique du travail social ainsi que la communauté étudiante;

Des rencontres thématiques;

Un appel à mémoires et commentaires;

Des audiences publiques.

Avec le soutien de l'Institut du Nouveau Monde qui contribuera à la planification et à la conduite des activités de consultation, les commissaires seront en mesure de brosser un portrait juste de la situation et de rendre public, au début de l'année 2024, un rapport détaillant les recommandations qui s'imposeront pour l'avenir du travail social au Québec.

Pour plus d'informations, consultez : https://faconnerletravail.social

Citations

« Le travail social a pris une ampleur incroyable ces dernières années. Celles et ceux qui le portent constatent clairement les impacts provoqués par les grands changements sociétaux sur les personnes. Ainsi, nous souhaitons mobiliser les acteurs concernés dans le cadre d'une démarche réflexive qui permettra de comprendre comment le travail social, et en général l'intervention sociale, doit évoluer. »

- Denis Bourque, Ariane Émond, et Nadine Vollant, commissaires,

États généraux du travail social

« Notre regroupement de partenaires s'est mobilisé, il y a déjà plusieurs mois, car nous sommes convaincus que le travail social est l'une des réponses aux bouleversements vécus par la population. Il est donc impératif de lancer une vaste consultation pour déterminer les actions à déployer pour que le travail social joue pleinement son rôle. Nous espérons que toutes les personnes et les organisations concernées seront au rendez-vous. »

- Lesley Hill et Pierre-Paul Malenfant, porte-parole du regroupement de partenaires

États généraux du travail social

À propos des États généraux du travail

Près de 25 ans après les premiers États généraux de la profession, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec souhaite, avec ses partenaires, réunir les actrices et acteurs du travail social pour réfléchir et discuter des orientations collectives à prendre pour que le travail social puisse jouer pleinement son rôle dans les années à venir.

Les partenaires de la démarche sont : le Collectif des partenaires en développement des communautés, le Regroupement des enseignantes et enseignants des collèges en techniques de travail social du Québec, le Regroupement provincial des comités des usagers, la Table des directeurs d'école en travail social, une conseillère spéciale possédant une vaste expérience du réseau de la santé et des services sociaux et des consultations publiques, deux personnes étudiantes en travail social.

https://faconnerletravail.social

À propos de l'Institut du Nouveau Monde

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

