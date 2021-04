Lancement des Briques à base de plantes Flora(MC) au Canada

« Les chefs à la maison ont maintenant une autre façon simple d'ajouter un goût de beurre sans ingrédients laitiers à leurs plats préférés et à leurs produits de boulangerie-pâtisserie avec les Briques à base de plantes Flora - tout en faisant leur part pour contribuer à une planète plus durable », déclare Leesa Steiner, directrice de la marque, Flora, Upfield Canada. « Comme plus de Canadiens ajoutent des aliments à base de plantes à leur panier d'épicerie pour des raisons diététiques, éthiques et environnementales, les Briques à base de plantes Flora représentent un choix végétalien délicieux pour les consommateurs qui cherchent à réduire leur empreinte environnementale en choisissant des aliments produits avec des ingrédients de source durable et une production qui a moins d'impact sur l'environnement, sans sacrifier le goût. »

Les Briques à base de plantes Flora sont exemptes d'arômes et d'agents de conservation artificiels et contiennent un mélange d'huiles à base de plantes, y compris des huiles de palme et de palmiste 100 % physiquement durables et une huile de tournesol sans OGM. Les Briques à base de plantes Flora peuvent remplacer en proportions égales (1:1) le beurre laitier dans n'importe quelle recette et elles sont certifiées kasher et halal.

La production de tartinades à base de plantes a un impact plus léger sur l'environnement. Les études démontrent que de la plante à l'huile, puis à l'emballage et à la tartinade, la production de tartinades à base de plantes exerce en moyenne une empreinte carbone de 70 % inférieure, utilise moins de la moitié de l'eau et occupe moins des deux tiers de la superficie de la production du beurre laitier.

Les Briques à base de plantes Flora sont fabriquées au Canada à l'usine d'Upfield, à Rexdale, en Ontario, puis elles seront produites à la nouvelle installation de l'entreprise, à Brantford, en Ontario, dont l'ouverture est prévue à la fin de 2021.

Les Briques à base de plantes Flora sont en vente chez les détaillants de produits naturels à l'échelle du Canada, sous forme de brique de 227 g dans les variétés Salé et Non salé, au prix de détail suggéré de 5,49 $ CA. Les professionnels du service alimentaires peuvent également acheter les Briques à base de plantes Flora sous la gamme de produits Upfield Professional. Pour localiser un magasin ou pour en savoir plus, visitez www.flora.com.

À propos d'Upfield

Upfield est le plus important producteur de margarines et tartinades à base de plantes au Canada avec des marques emblématiques comme Becel®, FloraMC Plant, I Can't Believe It's Not Butter!® et Imperial®. En 2020, les fromages 100 % végétaliens Violife® ont été ajoutés à son portefeuille à la suite de l'acquisition mondiale d'Arivia. En 2022, Upfield ouvrira un nouveau centre des sciences de l'alimentation à Wageningen, aux Pays-Bas, qui sera axé sur la recherche en protéines végétales et la création de produits novateurs. Upfield domine la livraison de produits meilleurs pour la santé, au goût délicieux et de qualité supérieure, qui aident à créer un « meilleur avenir à base de plantes ». Pour en savoir plus, visitez www.Upfield.com.

