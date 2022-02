Lancement des appels d'offres pour la rénovation de l'urgence de l'Hôpital de La Baie

QUÉBEC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le député de Dubuc, François Tremblay, annoncent le lancement des appels d'offres pour les plans et devis dans le cadre du projet de rénovation de l'urgence de l'Hôpital de La Baie, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS).

Cette étape importante donne le coup d'envoi du projet qui, à terme, permettra d'améliorer l'expérience de soins de l'ensemble des usagers de La Baie et de ses environs, en plus de répondre aux meilleurs standards en matière de confidentialité et de prévention et de contrôle des infections.

Rappelons que le projet consiste à réorganiser de manière optimale l'environnement de travail de l'urgence, incluant le secteur de l'observation et la salle de stabilisation. Un agrandissement du garage pour les véhicules ambulanciers est également prévu.

En plus de créer des espaces plus fonctionnels et sécuritaires, les travaux d'agrandissement et de rénovation auront pour effet de rehausser l'efficience des activités de l'urgence et d'améliorer l'ergonomie de l'espace de travail afin de rendre la prestation de soins plus confortable et sécuritaire pour l'ensemble du personnel et des usagers.

« Le lancement des appels d'offres pour la rénovation de l'urgence marque une étape importante de ce grand projet de modernisation de l'Hôpital de La Baie. Ces améliorations, bénéfiques pour l'ensemble de la population, permettront au personnel d'accueillir les usagers dans des conditions optimales. Nous avons définitivement à cœur d'améliorer la qualité des soins destinés à nos citoyens de La Baie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Pour un contexte de territoire comme le nôtre, incluant de plus petites municipalités en périphérie, notre hôpital sauve des vies. Son emplacement stratégique et son expertise sont reconnus à l'échelle régionale. Notre gouvernement consolide aujourd'hui sa raison d'être mais il vient particulièrement reconnaître la contribution extraordinaire de ceux et celles qui y travaillent. Des travaux attendus et qui me rendent aujourd'hui très fier. Mes premières représentations à Québec, en début de mandat, ciblaient précisément ces investissements prioritaires pour la santé de nos citoyens et citoyennes. »

François Tremblay, député de Dubuc

Il est à noter que le projet représente un investissement global de 5,64 millions $, financé par le CIUSSS.

Le début des travaux est prévu pour le mois de mai 2022 et ceux-ci se dérouleront sur une période d'un an.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756