Lancement des activités d'AlphaNumérique - Répondre aux enjeux de la fracture numérique exacerbée par la crise sanitaire

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a contribué à exposer et amplifier les défis et enjeux liés à la fracture numérique, BIBLIOPRESTO.CA lance officiellement les activités d'AlphaNumérique, le programme national de littératie numérique destiné aux résidents québécois ainsi qu'aux communautés francophones hors Québec. L'objectif du projet est de réduire les inégalités au sein de la population en enseignant les compétences pratiques et critiques fondamentales pour naviguer dans notre société numérique.

« La crise sanitaire a clairement démontré qu'il est urgent d'agir. Plusieurs tranches de la population ont été exclues et défavorisées dans les derniers mois parce qu'elles n'avaient pas accès à des outils numériques ou avaient besoin d'améliorer leurs compétences pour les utiliser », affirme Jean-François Cusson, directeur général de BIBLIOPRESTO. « Des enfants ont été privés d'éducation, des personnes âgées se sont senties isolées, des communautés n'ont pas eu accès aux services auxquels elles avaient droit : les exemples prouvant que la fracture numérique a été exacerbée sont nombreux ».

Des ateliers pour réduire les inégalités

Dès cet automne, une dizaine d'ateliers sera proposée à la population et couvrira de multiples thématiques associées à la navigation numérique telles que : la sécurité en ligne, l'identification de fausses nouvelles, l'éthique et les réseaux sociaux, la citoyenneté en ligne, etc.

En raison des défis engendrés par la pandémie, ce sera l'équipe d'AlphaNumérique elle-même qui offrira, à l'automne 2020, les premiers ateliers grand public par le biais d'une diffusion nationale sur des plateformes comme Zoom, Facebook et le site www.alphanumerique.ca. Initialement, les activités du programme d'AlphaNumérique devaient être déployées au cours des trois prochaines années par les bibliothèques publiques et certains organismes locaux.

« À court terme, puisque les bibliothèques publiques ne sont que partiellement ouvertes et que les règles de distanciation physique sont toujours en vigueur, il fallait des solutions créatives pour entamer le programme rapidement », rajoute M. Cusson. « Nous ne rejoindrons peut-être pas tous les publics vulnérables dès le début, mais nous sommes convaincus que cette première phase aura déjà un impact positif significatif pour de nombreuses personnes ».

Pour en savoir plus sur AlphaNumérique ou sur la programmation complète de l'automne 2020, rendez-vous au www.alphanumerique.ca. Tous les outils et supports de formation créés et utilisés dans le cadre du programme y sont d'ailleurs disponibles en tout temps pour ceux qui désirent les consulter.

Les citoyens sont également invités à suivre la page Facebook de BIBLIOPRESTO pour connaître les dernières nouvelles en lien avec l'initiative et participer à différentes activités.

À PROPOS D'ALPHANUMERIQUE

AlphaNumérique est un projet d'envergure nationale destiné aux citoyens du Québec, aux nouveaux arrivants et aux citoyens francophones du Canada. L'objectif est de leur offrir la possibilité d'acquérir les compétences fondamentales en littératie numérique pour mieux naviguer dans notre société numérique. Développé en collaboration avec Techno Culture Club, et en partenariat étroit avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le Réseau BIBLIO du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, AlphaNumérique est soutenu par le Programme d'échange en matière de littératie numérique d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

À PROPOS DE BIBLIOPRESTO.CA

BIBLIOPRESTO est un organisme à but non lucratif qui appuie les bibliothèques en leur offrant des outils et services numériques. Incorporé en 2012, BIBLIOPRESTO.CA émane de la volonté commune de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), du Réseau BIBLIO du Québec et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) de se doter d'un organisme chapeautant le développement et l'accès aux ressources numériques en bibliothèques publiques.

SOURCE BIBLIOPRESTO.CA

Renseignements: Marc-Antoine Farly, Morin Relations Publiques, [email protected], 514 444-3556