L'application primée prend de l'expansion dans un nouveau marché pour permettre aux Canadiens de négocier des actions canadiennes et américaines à faible coût

TORONTO, le 2 janv. 2024 /CNW/ -- Webull Corporation, propriétaire de la populaire plateforme de négociation Webull, a annoncé aujourd'hui le lancement de services de courtage au Canada. Grâce à la société de négociation de services financiers sous licence, Webull Securities (Canada) Ltd., les résidents canadiens pourront négocier des actions cotées en bourse au Canada et aux États-Unis au moyen de l'application primée Webull.

Webull Canada, qui a obtenu son autorisation en novembre 2023, a lancé aujourd'hui ses services de courtage pour l'exécution des ordres seulement. En plus de la négociation d'actions, les outils et les offres disponibles pour les utilisateurs comprennent des cotations en temps réel et des données de marché approfondies, plus de 20 widgets de graphiques et plus de 60 indicateurs, la négociation sur papier et des outils éducatifs robustes.

« Webull voit une occasion incroyable de perturber un système de courtage traditionnellement coûteux au Canada, a déclaré Anthony Denier, président du Groupe Webull. Depuis sa création, nous fournissons de puissants outils de données de marché partout dans le monde. Nous nous réjouissons à l'idée de pénétrer un autre marché et de faciliter l'accès au commerce pour tous. »

Michael Constantino, chef de la direction de Webull Securities (Canada) Limited, a ajouté ceci : « L'application Webull, à la fine pointe de la technologie, fournit gratuitement des données sur les marchés, des outils, des analyses et de la formation et offre une solution de négociation à faible coût. Nous avons déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs canadiens qui tirent parti des données et des analyses de marché. Nous sommes donc fiers de leur offrir les services de courtage primés et nous avons hâte d'élargir notre base d'utilisateurs au Canada. »

La plateforme de négociation Webull a été lancée aux États-Unis en 2018 par l'entremise de sa filiale membre de la FINRA et de son courtier en valeurs mobilières enregistré auprès de la SEC. Webull a reçu une reconnaissance remarquable dans le secteur financier, notamment en remportant le prix de la meilleure application de courtage aux Global Fintech Awards 2022 de Benzinga, soulignant son engagement à l'égard des opérations mobiles supérieures. Elle a également été honorée comme la meilleure plateforme de négociation d'options lors des Finder Stock Trading Platform Awards et reconnue comme la meilleure communauté d'investisseurs lors de la Stockbrokers Annual Review 2023. Ces distinctions témoignent de la détermination de l'entreprise à offrir des services novateurs et exceptionnels à tous ses utilisateurs.

La plateforme de négociation Webull peut être téléchargée à partir de l'App Store d'Apple et de Google Play Store.

Pour en savoir plus sur Webull Canada, veuillez visiter www.webull.ca . Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected] .

À propos de Webull

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le Groupe Webull a son siège social à St. Petersburg, en Floride, et est soutenu par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Webull sert des dizaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays, offrant aux investisseurs de détail un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux marchés financiers du monde entier. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options et des fractions d'actions, au moyen de la plateforme de négociation Webull, qui est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon, au Mexique et au Canada.

