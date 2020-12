Lancement de Voce 'e Notte : Une voix dans la nuit

Une escapade italienne pour du bonheur durant la pandémie

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'équipe derrière la série Cabaret Mont Royal surprend à nouveau avec son concept Voce 'e Notte, une escapade italienne virtuelle en musique et en images présentée le 15 décembre 2020 à 19h45 au profit de la Fondation Papillon qui œuvre auprès des enfants vivant avec un handicap. Les billets pour cette expérience virtuelle seront accessibles dès le 24 novembre 2020 et mettra en vedette Jean Fabi, Daniela Fiorentino, Mike Melino et Guylaine Tanguay.

L'appui du premier ministre François Legault

Le premier ministre François Legault salue et appuie l'initiative de l'équipe du Cabaret Mont Royal pour trouver des façons de demeurer créatifs en respectant les consignes. Il livre son témoignage : Video

Un projet rassembleur présenté par BANQUE NATIONALE

Même en temps de pandémie il est possible de mettre sur pied des événements à la fois culturels et caritatifs. Ainsi, l'équipe du Cabaret Mont Royal, appuyée par Flexgroup, a conçu et réalisé un projet rassembleur pour pallier à l'absence d'évènements sociaux, de rencontres entre amis et de voyages. Ce spectacle virtuel propose un recueil de chansons italiennes et napolitaines regroupant des classiques intemporels, repris par de grands artistes dans plusieurs langues à travers le monde.

Enregistrée en studio dans le respect des mesures sanitaires, l'expérience Voce 'e Notte sera lancée en primeur sur la plateforme lepointdevente.com le mardi 15 décembre 2020 à 19h45. Un orchestre de six musiciens accompagnera Jean Fabi, l'idéateur du concept, ainsi que Daniela Fiorentino et Mike Melino dans l'interprétation de 9 classiques italiens incluant Volare. Pour votre plus grand plaisir en cette période des Fêtes, Guylaine Tanguay interprétera en duo avec Jean Fabi le très beau Blue Christmas, capté lors de l'édition 2019 du Cabaret Mont Royal.

« Malgré la situation, malgré les derniers mois particulièrement difficiles, vous êtes encore là pour donner. Sincèrement, bravo! » - Guylaine Tanguay

Un projet philanthropique important

Avec Voce 'e Notte, l'équipe du Cabaret Mont Royal soutient la Fondation Papillon qui œuvre depuis 90 ans auprès des enfants vivant en situation de handicap. Ce projet fera une grande différence pour cet organisme qui a dû annuler la majorité de ses activités de financement de l'année 2020. Depuis le début de l'aventure Cabaret Mont Royal en 2011, plus de 4,5 millions ont déjà été amassés pour les services aux enfants et plus particulièrement pour la mise en service du Camp St. Pat's en Estrie.

Billetterie

Pour vivre l'expérience Voce 'e Notte, deux forfaits sont disponibles :

L'accès général au coût de 25 $ : donne un accès à la performance virtuelle le 15 décembre 2020 à 19h45;

ou

Le billet VIP au coût de 100 $ : donne un accès à la performance virtuelle le 15 décembre 2020 à 19h45, un coffret DVD souvenir incluant la captation des coulisses de l'enregistrement, un livret avec descriptions avec photos ainsi qu'un reçu officiel de don au montant de 75 $.

Pour réserver dès maintenant votre accès à l'expérience Voce 'e Notte : une voix dans la nuit, rendez-vous au https://lepointdevente.com/billets/voceenotte.

Notre porte-parole et présentateur : Mario Dumont

Témoignage du premier ministre Legault : Video

Extrait du spectacle : Extrait

Banque de photos de l'enregistrement : Photos

