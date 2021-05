Lancement de Vinted au Canada ! La plus grande plateforme en ligne européenne dédiée à la mode de seconde main entre particuliers arrive au Canada et met la mode d'occasion à portée de main

Avec une communauté grandissante de 45 millions de membres couvrant 13 marchés , la mission de Vinted est de faire de la mode de seconde main le premier choix dans le monde , encourageant ainsi les particuliers à garder leurs vêtements plus longtemps en circulation. Avec son application gratuite et facile d'utilisation (iOS et Android), Vinted permet désormais aux Canadiens de vendre des vêtements et des accessoires qu'ils ont aimés mais qu'ils ne portent plus, leur donnant ainsi une seconde vie. Grâce à son produit et ses services uniques, la plateforme facilite les interactions entre ses membres, pour qu'ils puissent revendre et acheter leurs vêtements de seconde main pour femmes, hommes et enfants, simplement à partir de leur téléphone.

Selon une étude menée par Vinted*, plus du tiers des Canadiens ont déjà acheté des articles de mode d'occasion, et plus de la moitié des répondants qui ne l'ont jamais fait envisagent d'acheter ou de vendre des vêtements et accessoires de seconde main en ligne. Chez 45 % des répondants, la motivation principale pour revendre leurs vêtements est le désir de les voir être réutilisés plutôt que de les jeter. L'aspect financier permettant de gagner un peu d'argent constitue également un facteur important. Les principales raisons pour l'achat de vêtements d'occasion sont, de façon similaire, l'accès à davantage de choix pour le même budget, tout en agissant de manière plus responsable. L'arrivée de Vinted au Canada est le reflet logique de cette tendance croissante du pays vers une consommation plus durable et réfléchie, liée à des solutions pratiques et abordables.

« Pour nous, le Canada est un marché qui se prête bien à notre proposition et il constitue une étape importante dans notre mission visant à faire de la mode d'occasion le premier choix dans le monde, déclare Thomas Plantenga, PDG de Vinted. Nous savons que les Canadiens s'intéressent de plus en plus à l'économie circulaire ou envisagent d'acheter ou revendre leurs vêtements en seconde main au cours des prochains mois, réduisant ainsi leur empreinte mode. Nous constatons également que les motivations d'achat et de revente de la seconde main sont semblables à celles de nos marchés européens, et nous sommes donc convaincus que les avantages et la facilité d'utilisation de Vinted seront bien accueillis. »

Au confluent de la tech et de l'économie circulaire, Vinted est une approche moderne du marché de l'achat et de la revente entre particuliers, qui met ses membres au cœur de ses priorités. Suivant le modèle européen de Vinted, les membres canadiens peuvent s'inscrire gratuitement et mettre facilement en ligne les vêtements et accessoires qu'ils ne portent plus sur la plateforme de Vinted. En tant que vendeurs, les membres de Vinted peuvent conserver la totalité de leurs profits sans frais supplémentaires, tandis qu'à titre d'acheteurs, ils profitent de la protection acheteur (5 % du prix de l'article, plus des frais fixes de 1,10 $ CA) leur permettant de bénéficier d'options d'envoi à des prix compétitifs, d'un service client et d'un système de paiement intégré avec modes de paiement vérifiés et transactions sécurisées.

« Grâce à l'application Vinted, les Canadiens peuvent désencombrer leurs placards, se faire un peu d'argent et renouveler leur garde-robe tout en promouvant la mode circulaire. Nous avons travaillé dur pour apporter cette expérience utilisateur unique et ce haut niveau de services au Canada, indique Sjuul Berden, Directeur Produit chargé de l'expansion géographique chez Vinted. L'application comporte tous les services nécessaires, de la mise en ligne des articles à la recherche du produit, des échanges entre les utilisateurs à la transaction, dans un environnement sécurisé permettant à nos membres de durablement modifier leurs habitudes de magasinage et d'en adopter de meilleures. Elle traduit notre vision consistant à faire de la seconde main non seulement un choix responsable, mais également un choix démocratique et pratique. »

Le lancement de Vinted au Canada marque également un tournant pour l'entreprise, qui a concentré son développement sur les marchés européens ces dernières années. Au début du mois, la société a levé 250 millions d'euros pour soutenir son expansion sur de nouveaux pays, ses investissements dans le développement de la plateforme et l'augmentation de ses effectifs, à mesure que s'accélère l'évolution des habitudes de consommation vers l'économie circulaire.

« Nous avons renforcé notre présence en Europe au cours des dernières années, mais la mission de notre entreprise a toujours été de promouvoir et d'accroître la mode de seconde main à travers le monde. Il s'agit notamment d'offrir cette possibilité à un plus grand nombre de personnes, y compris hors de l'Europe, car nous croyons vraiment disposer d'une proposition solide pour les utilisateurs et adaptée à d'autres marchés. L'expansion au Canada nous fait faire un pas de plus », ajoute Thomas Plantenga.

Vinted est maintenant disponible au Canada et est facilement téléchargeable sur iOS et Android. Vous pouvez aussi vous rendre sur vinted.ca .

* Sondage quantitatif réalisé au Canada par Vinted en décembre 2020, sur un échantillon représentatif de plus de 1500 répondants âgés entre 18 et 55 ans.

À propos de Vinted

Vinted est la plus grande plateforme européenne en ligne dédiée à la revente de vêtements de seconde main entre particuliers, avec un nombre croissant de membres, comptant actuellement plus de 45 millions d'utilisateurs à travers 14 marchés : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Pologne, République Tchèque, Lituanie, Luxembourg, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, et Canada. Fondée en 2008 en Lituanie par Milda Mitkute et Justas Janauskas, et rejoint par le premier investisseur et directeur des opérations Mantas Mikuckas en 2011, l'entreprise est maintenant dirigée par le PDG Thomas Plantenga et soutenue par six grandes sociétés de capital-risque: EQT Growth, Lightspeed Venture Partners, Accel, Insight Venture Partners, Burda Principal Investments, et Sprints Capital. Avec pour mission de faire de la seconde-main le premier choix pour tous, Vinted permet à ses membres de vendre et d'acheter entre eux des vêtements et accessoires de mode de seconde-main, faisant du shopping une expérience mobile et sociale grâce à des interactions entre particuliers au sein de sa communauté. La start-up européenne a son siège à Vilnius, avec des bureaux à Berlin, Utrecht et Prague, et compte plus de 700 employés.

SOURCE Vinted

Renseignements: Contacts : Alanna Ramgoolam, gestionnaire de comptes adjointe, 1Milk2Sugars Communications, [email protected], 514 605-2963