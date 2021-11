Lancement de Vertuo - Première mutuelle dédiée à l'environnement

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec via la Stratégie de valorisation des matières organiques s'est fixé des objectifs ambitieux. Notamment, d'ici 2025, de voir l'ensemble des institutions, commerces et industries québécois gérer les matières organiques produites dans leur organisation. Pour répondre à ce défi majeur, l'industrie s'est mobilisée en créant la Mutuelle Vertuo.

La mission de cet organisme à but non lucratif est de supporter les organisations québécoises dans l'implantation de programmes performants et clé en main de récupération des matières organiques. Les organisations participantes recevront un accompagnement personnalisé pour un diagnostic de la gestion des matières résiduelles, la mise en place et le suivi de la collecte des matières organiques. La mutuelle se veut également un facilitateur entre les organisations et les entreprises de collecte de matières organiques présentes sur le territoire.

Plus spécifiquement, les objectifs principaux que Vertuo s'est fixés sont de :

Offrir un service clé en main aux organisations québécoises pour le tri à la source des résidus alimentaires ;

; Réduire les émissions de gaz à effet de serre en densifiant les routes de collecte existantes de matières organiques;

en densifiant les routes de collecte existantes de matières organiques; Réduire le gaspillage alimentaire et favoriser le don alimentaire;

et favoriser le don alimentaire; Identifier les meilleures solutions de traitement pour chaque type de matières organiques;

Répondre solidairement aux nouvelles orientations gouvernementales;

Assurer une qualité de la matière triée et une traçabilité complète du processus de valorisation.

Vertuo a la chance de pouvoir compter sur le savoir-faire et l'expérience de ses membres fondateurs : Stratzer (anciennement Chamard stratégies environnementales), TTi Environnement et Ni Corporation. En phase pilote jusqu'en décembre 2022, Vertuo est soutenu financièrement par RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l'appel de propositions Réduction, récupération et recyclage des matières organiques du secteur des industries, commerces et institutions qui est financé par l'entremise du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

La mutuelle a débuté ses activités sur les territoires des villes de Laval et de Montréal. Elle invite les organisations de ces deux villes à devenir membre afin de profiter d'un ensemble d'avantages et de gratuités uniques.

Pour plus d'information, visitez www.vertuo.org

À propos des membres fondateurs :

Stratzer est le leader au Québec dans l'évaluation, la planification, l'opération, la caractérisation et l'optimisation de la gestion des matières résiduelles. L'objectif de Stratzer est de trouver des solutions créatives afin d'optimiser les pratiques actuelles pour éliminer moins et gérer mieux les matières résiduelles.

NI Corporation propose des produits de fabrication québécoise à partir de matière recyclée et recyclable. Ces efforts contribuent à réduire l'empreinte carbone liée à la production et aux transports des produits, tout en encourageant le développement de l'économie locale et l'apport de fournisseurs responsables. Aussi, NI Corporation soutient l'emploi de jeunes adultes peu scolarisés et/ou défavorisés.

TTI Environnement est une entreprise entièrement québécoise qui se spécialise dans la Gestion des matières résiduelles. Entreprise fondée en 1954, TTI Environnement est fière de desservir ses clients avec une approche personnalisée de collecte des matières résiduelles et en parfaite harmonie avec l'environnement.

