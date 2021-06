La Banque Scotia utilisera la nouvelle solution de Versements Visa pour répondre à la demande croissante des Canadiens en matière de paiements flexibles

TORONTO, le 24 juin 2021 /CNW/ - Visa Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle offre une plus grande flexibilité de paiement aux Canadiens avec le lancement de Versements Visa, une nouvelle option pour convertir les achats déjà effectués en paiements plus petits et égaux sur une période définie.

La Banque Scotia est le premier émetteur canadien à annoncer qu'elle tirera parti de la capacité de Versements Visa pour offrir à ses clients de cartes de crédit Visa plus de choix quant à la façon dont ils paient les achats effectués sur leurs cartes de crédit et, en fin de compte, plus de contrôle sur leur budget. Les titulaires canadiens admissibles de cartes de crédit Visa de la Banque Scotia seront parmi les premiers clients du monde à profiter de la flexibilité qu'offre Visa Versements, en utilisant leurs comptes de carte de crédit existants de la Banque Scotia.

Avec le déploiement, qui devrait commencer en août 2021, tout client admissible de la carte de crédit Visa Scotiabank qui choisit de profiter de la nouvelle option de versement appelée Scotia SelectPayMC1 peut diviser les achats admissibles qu'il a déjà effectués sur sa carte.

Plus tard cette année, Visa prévoit également commencer à offrir Versements Visa avec des émetteurs canadiens au cours du processus de paiement chez des marchands participants. Cela donnera aux clients de ces émetteurs qui effectuent un achat admissible avec leur carte de crédit le choix de payer par versements au cours de leur transaction.

Les versements représentent actuellement un segment important du système de paiement à l'échelle mondiale, représentant plus de 1,7 billion de dollars canadiens en volume de paiements mondiaux.2 Au Canada, l'adoption a augmenté de 30 % au cours de la dernière année seulement et l'occasion de paiement au pays devrait atteindre environ 50 milliards de dollars par année.3 L'augmentation du recours aux versements partout au Canada et dans le monde est stimulée par la demande croissante des consommateurs pour plus de flexibilité en matière d'options de paiement et par l'intérêt marqué des marchands à trouver de nouvelles façons de livrer concurrence sur le marché et de proposer plus de moyens de paiement aux consommateurs.

« Nous surveillons cette tendance depuis des années et nous avons développé une solution sur mesure pour les consommateurs et les marchands canadiens. Nous sommes ravis d'aider la Banque Scotia à réaliser ses objectifs », a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef des produits et du numérique, Visa Canada. « Le consommateur peut recevoir une offre de versements qui fonctionne dans les limites de sa carte de crédit existante. Aucun nouveau prêt à suivre, aucun nouveau formulaire à remplir. Elle donne aux clients le choix, la flexibilité et la transparence qu'ils veulent et dont ils ont besoin sur le marché moderne. »

« Nous sommes fiers de travailler avec Visa pour offrir cette fonctionnalité novatrice à nos clients détenteurs de carte de crédit Visa plus tard cet été. La carte SelectPayMC de la Banque Scotia offre à nos clients de cartes de crédit plus de souplesse et de commodité en leur permettant de choisir des achats admissibles et de payer ces achats au fil du temps », a déclaré Brett Mooney, vice-président directeur, Cartes de crédit et Prêts non garantis à la Banque Scotia. Il s'agit d'un moyen rapide, facile et pratique pour nos clients de gérer leurs finances, et lorsqu'ils utilisent SelectPayMC, nos clients continuent de bénéficier de toutes les autres fonctionnalités de nos cartes primées, y compris les récompenses et les avantages d'assurance. Nous sommes ravis de commencer à offrir cette fonctionnalité précieuse à nos clients au cours des prochaines semaines. »

Versements Visa : une solution sur mesure

Les Versements Visa visent à fournir une solution novatrice et différenciée qui aidera l'écosystème de paiements à répondre à la demande croissante d'alternatives « achetez maintenant, payez plus tard ».

Avantages pour les consommateurs : Les titulaires de carte admissibles disposeront d'options d'achat élargies, leur permettant de décider comment et quand ils peuvent payer les articles avec les cartes déjà dans leur portefeuille/portefeuille numérique. Les acheteurs peuvent tirer profit de leur crédit existant auprès de leurs banques, sans soumettre de nouvelles demandes de prêt, de nouvelles vérifications de crédit ou sans télécharger une nouvelle application.

Les titulaires de carte admissibles disposeront d'options d'achat élargies, leur permettant de décider comment et quand ils peuvent payer les articles avec les cartes déjà dans leur portefeuille/portefeuille numérique. Les acheteurs peuvent tirer profit de leur crédit existant auprès de leurs banques, sans soumettre de nouvelles demandes de prêt, de nouvelles vérifications de crédit ou sans télécharger une nouvelle application. Avantages pour les marchands : Il a été prouvé qu'offrir des versements au passage à la caisse augmente le total moyen des achats et le taux de conversion du panier. 4 Grâce à une seule intégration, les marchands peuvent activer des offres de versements pour les titulaires de carte admissibles des émetteurs participants, sans que les clients aient besoin de s'inscrire à un nouveau service.

Il a été prouvé qu'offrir des versements au passage à la caisse augmente le total moyen des achats et le taux de conversion du panier. Grâce à une seule intégration, les marchands peuvent activer des offres de versements pour les titulaires de carte admissibles des émetteurs participants, sans que les clients aient besoin de s'inscrire à un nouveau service. Avantages pour l'émetteur et l'acquéreur : Grâce aux Versements Visa, les émetteurs de cartes peuvent offrir à leurs titulaires de carte l'avantage supplémentaire de la flexibilité avec les cartes dont ceux-ci disposent déjà. Les acquéreurs pourront offrir de nouveaux services à valeur ajoutée dans le cadre de leur offre de vendeur.

Pour en savoir plus sur Versements Visa, visitez : http://www.visa.ca/installments

_____________________ 1 Certaines conditions s'appliquent. Disponible uniquement sur les cartes de crédit admissibles de la Banque Scotia. Non offert aux résidents du Québec. Visitez Scotiabank.com/selectpay pour en savoir plus. 2 Rapport Euromonitor International de janvier 2020 sur le dimensionnement des versements pour Visa inc. 3 Compilation des données d'Euromonitor Consulting pour Visa inc. (CAD) 4 Source : Recherche par Euromonitor, Centre de cartes interbancaires de Turquie

À propos de Visa

Visa inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir plus de renseignements, consultez visa.ca/fr_CA, visa.com/blog et @VisaCA.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est une banque de premier plan dans les Amériques. Guidés par notre objectif : « Pour chaque avenir », nous aidons nos clients, leurs familles et leurs communautés à réussir grâce à une vaste gamme de conseils, de produits et de services, y compris les services bancaires personnels et commerciaux, la gestion de patrimoine et les services bancaires privés, les services bancaires d'entreprise et d'investissement et les marchés de capitaux. Avec une équipe d'environ 90 000 employés et d'actifs d'environ 1,1 billion de dollars (au 30 avril 2021), la Banque Scotia se négocie à la Bourse de Toronto (TSX : BNS) et à la Bourse de New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, visitez le site http://www.scotiabank.com et suivez-nous sur Twitter @ScotiabankViews. Marque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse.

SOURCE Visa Canada

Renseignements: Contact média: Melissa Vekil, Visa Canada, [email protected]