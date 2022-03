Lancement de Too Good To Go à Québec - Le leader mondial de la réduction du gaspillage alimentaire est fier de s'étendre à travers le Canada, appelant toutes les entreprises et tous les consommateurs à réduire le gaspillage localement

QUÉBEC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Too Good To Go, l'application nº1 au monde pour l'approvisionnement en surplus de nourriture est heureuse d'annoncer qu'elle est maintenant disponible à Québec.

L'application qui aide les consommateurs et les entreprises à éviter le gaspillage alimentaire a été lancée avec succès au Canada en 2021. Aujourd'hui, l'application est disponible dans quatre villes du pays, soit Toronto, Vancouver, Montréal et Québec. Depuis son lancement au Canada il y a à peine sept mois, près de 2 000 entreprises alimentaires se sont jointes à la plate-forme, ce qui a permis d'éviter le gaspillage d'un quart de million de repas.

Le Canada gaspille 58 % de tous les aliments produits au pays, une part nettement plus élevée que la moyenne mondiale de 40 %. Si mesuré en poutine, le Canada gaspillerait l'équivalent de 34 milliards de portions de frites, sauce et fromage par année.

La lutte pour sauver le climat peut sembler intimidante, mais avec Too Good To Go, cela n'a pas besoin de l'être. La simple action de sauver un Panier surprise remet le pouvoir entre les mains de du consommateur. Tout en sauvant de la nourriture, en économisant de l'argent et en mangeant bien, les utilisateurs et les entreprises de Too Good To Go sauvent activement la planète.

Dans 17 pays, Too Good To Go permet d'économiser 250 000 repas chaque jour. En apportant ce mouvement mondial à Québec, les citoyens et les entreprises pourront désormais lutter contre les changements climatiques une bouchée à la fois. Dès aujourd'hui, les consommateurs peuvent sauver des Paniers surprise remplis de surplus alimentaires de partenaires locaux incluant Borderon et Fils, La Maison Smith, Topla et Nihon Sushi.

L'entreprise est fière d'autonomiser les consommateurs, en les connectant à une liste croissante de restaurants locaux, boulangeries, épiceries et plus encore. De plus, Québec a la particularité d'être le premier marché au Canada à se lancer au niveau universitaire via un partenariat avec Sodexo, qui sert les étudiants de l'Université Laval. Jean-William Charest, Directeur Général de Sodexo Canada, a dit, « Too Good To Go est simple à implanter et offre une façon simple et efficace de réduire le gaspillage alimentaire dans nos différents points de ventes. C'est motivant de pouvoir communiquer les KG de CO2 sauvé par le programme et rend l'expérience positive pour le client et l'opérateur. »

Le gaspillage alimentaire est imprévisible. Un commerce peut avoir un croissant de plus un jour et cinq de plus le lendemain. Le Panier surprise, unique à Too Good To Go, permet aux vendeurs de ne vendre que ce qui autrement serait vraiment gaspillé. Cet élément surprise rend également l'expérience de ramasser un panier amusant car il y a une excitation supplémentaire à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.

Too Good To Go sait qu'éliminer le gaspillage alimentaire est non seulement possible et à notre portée, mais aussi nécessaire pour lutter contre le changement climatique. D'après Sam Kashani, directeur national de Too Good To Go, « c'est vraiment formidable de voir à quelle vitesse nos clients et partenaires ont facilement modifié leurs habitudes d'achat alimentaire pour adopter la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le contenu de nos Paniers surprise est toujours parfaitement bon à manger et coûte un tiers du prix de détail », a poursuivi Kashani, « Cela fait de la sauvegarde d'un panier une action simple à ajouter à votre routine quotidienne. Au fil du temps, cette petite action s'avère avoir un impact énorme et positif. »

L'entreprise est honorée de s'associer à Moisson Québec. Selon Élaine Côté, directrice générale, « Moisson Québec travaille tous les jours à récupérer les surplus en denrées pour les redistribuer dans la communauté. En plus d'éviter le gaspillage, nous contribuons ainsi à réduire l'insécurité alimentaire des personnes dans le besoin. Il est donc naturel pour nous de collaborer avec Too Good To Go, un organisme qui encourage la revalorisation des aliments en donnant des moyens concrets aux commerçants et aux particuliers pour y participer, et d'ainsi réduire leur empreinte écologique. »

Too Good To Go est non seulement un excellent moyen pour les entreprises de réaliser des bénéfices supplémentaires les jours où le commerce est moins occupé, les entreprises peuvent également se faire connaître auprès de nouveaux clients qui les trouvent via l'application. Too Good To Go offre aux propriétaires d'entreprises un moyen simple de s'assurer qu'ils n'ont pas à jeter les restes de nourriture à la fermeture. La flexibilité de l'application leur permet d'ajouter plus de paniers, de modifier la valeur et le contenu du panier pour répondre à la nature changeante des surplus alimentaires.

L'application Too Good To Go est disponible en téléchargement iOS dans l'App Store d'Apple et Google Play pour Android.

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go, une entreprise certifiée B Corp, est une entreprise à impact social qui mène la révolution du sauvetage alimentaire pour créer une planète plus verte. Leur application connecte les consommateurs aux surplus alimentaires des épiceries et restaurants locaux, tels que des pâtisseries, des produits frais, des sushis et plus encore, qui seraient autrement jetés pour faire de la place pour le prochain lot de marchandises.

Chaque repas sauvé équivaut à l'émission de CO2 résultant de la charge complète d'un cellulaire 422 fois. Fondée en 2016, Too Good To Go a sauvé plus de 121 millions de repas auprès de plus de 142 000 partenaires dans 17 pays. Au-delà de l'application, Too Good To Go a lancé des initiatives pour changer l'étiquetage de la date sur les aliments, produit des ressources éducatives gratuites pour les écoles et inspire les ménages à changer leurs comportements reliés au gaspillage alimentaire. Visitez toogoodtogo.ca/fr-ca pour plus d'informations et suivez-nous @ instagram.com/toogoodtogo.can.

