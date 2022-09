Le projet Studio Riopelle permettra à des dizaines de milliers d'élèves de plonger dans le vaste univers de l'artiste dans le cadre des célébrations de son centenaire

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le retour en classes bat son plein dans les écoles du Canada, et à l'aube du début des célébrations du 100e anniversaire de naissance de l'artiste de renommée mondiale Jean Paul Riopelle, la Fondation Riopelle lance la plateforme pédagogique Studio Riopelle, qui permettra aux enseignant.e.s canadien.ne.s de faire découvrir aux quelque 5 millions d'élèves d'âge primaire et secondaire1 de partout au pays l'œuvre et la vision de Riopelle.

Cette plateforme interactive, accessible gratuitement en ligne, rassemble une multitude d'outils ludiques et de ressources destinées aux écoles canadiennes, en français et en anglais. On y retrouve notamment :

5 thématiques en lien avec l'œuvre de Jean Paul Riopelle ;

; 10 projets d'arts plastiques pour jeunes et ados;

5 jeux de créations en ligne pour tous;

5 jeux d'appréciation en ligne pour tous;

18 capsules vidéo historiques, thématiques et techniques;

1 lexique explicatif.

Développée au cours de la dernière année par l'équipe de la Fondation Riopelle, sous la direction d'Andrée-Caroline Boucher, Ph.D., experte en technopédagogie, et avec la collaboration de l'équipe créative de l'agence montréalaise Akufen, la plateforme numérique Studio Riopelle s'inspire des meilleures pratiques dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire et fait appel aux plus récentes avancées technologiques afin d'offrir aux écoles du pays un outil complet, simple d'utilisation et facilement accessible à tous, que ce soit sur un tableau blanc interactif (TBI), un ordinateur, une tablette ou même un téléphone.

Elle s'appuie également sur divers outils pédagogiques développés dans les dernières années par Yseult Riopelle, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle, commissaire honoraire des célébrations du centenaire et fille de l'artiste.

Comme pour le vaste programme pancanadien de médiation culturelle Dialogues : Rencontres autour de l'Oeuvre de Riopelle d'un océan à l'autre, dont l'appel de projets se déroule dans les 13 provinces et territoires du pays jusqu'au 10 octobre prochain, le projet Studio Riopelle, qui s'inscrit dans la programmation officielle des célébrations du centenaire de Riopelle, bénéficie du soutien financier du ministère du Patrimoine canadien. Les détails en lien avec cet appui du gouvernement du Canada seront annoncés prochainement.













Faire découvrir Riopelle à la jeunesse canadienne

À travers cinq thématiques chères à Riopelle - la nature, la liberté, la terre, le jeu et le parcours - les élèves seront amenés à s'inspirer de l'œuvre de Riopelle pour créer à leur tour des œuvres uniques qui viendront, tout au long de l'année du centenaire en 2023, orner la Galerie Rio, où leurs créations seront virtuellement exposées.

Le processus d'apprentissage se déroulera en quatre phases:

Introduction : présente les informations essentielles au projet, dont une collection d'œuvres regroupées par thématique pour découvrir comment celles-ci se manifestent dans la démarche artistique de Jean Paul Riopelle ;



Préparation : les élèves sont invités à apprécier l'art contemporain et à poser un regard attentif sur les œuvres de Riopelle à travers des jeux d'appréciation ludiques et éducatifs;



Réalisation : grâce à une série de capsules vidéo « Pépites d'art » concises et faciles à comprendre, les élèves peuvent mettre en œuvre leurs apprentissages en réalisant leurs propres œuvres inspirées des thématiques et des techniques associées à Riopelle au cours de sa carrière;



Intégration : cette dernière étape permet d'effectuer un retour sur les apprentissages réalisés au cours du processus.

Un guide pédagogique pour appuyer les enseignants

Afin de bien outiller les enseignants dans l'élaboration de leurs projets, la Fondation Riopelle, de concert avec l'Institut de l'art canadien, a développé un guide pédagogique.

Intitulé L'abstraction et l'inspiration de la nature par l'art de Jean Paul Riopelle, le document de référence est disponible gratuitement pour téléchargement en ligne, en français et en anglais :

https://www.aci-iac.ca/fr/education/teacher-resource-guides/labstraction-et-linspiration-de-la-nature-par-lart-de-jean-paul-riopelle/

Citation

« C'est à l'école primaire Saint-Louis-de-Gonzague, dans son quartier d'enfance du Plateau Mont-Royal, à Montréal, que le petit Jean Paul s'est initié aux arts avec son enseignant Henri Bisson. Cette passion naissante allait plus tard faire de lui l'un des plus grands ambassadeurs de la culture canadienne dans le monde. La Fondation Riopelle est donc extrêmement fière de lancer aujourd'hui la plateforme pédagogique Studio Riopelle, dont l'objectif premier est d'inspirer la prochaine génération d'artistes à travers le legs immense de Jean Paul Riopelle. Alors que l'année du centenaire débutera officiellement dans moins d'un mois, il était important pour nous d'amorcer les célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de l'artiste dans les écoles de partout au Canada, en faisant rayonner l'œuvre de Riopelle auprès de la jeunesse canadienne. C'est à travers elle que sa vision avant-gardiste, plus pertinente et d'actualité que jamais, continuera à vivre et pour les décennies à venir. »

- Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste

Des célébrations sans précédent pour un artiste canadien

Orchestrées par la Fondation Jean Paul Riopelle sous la coprésidence de France Chrétien Desmarais et Thomas d'Aquino, et sous le commissariat honoraire d'Yseult Riopelle, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle et fille de l'artiste, les festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de Riopelle en 2023 offriront au grand public canadien et international une occasion unique de se réapproprier cet artiste québécois qui a profondément marqué l'histoire de l'art. Mettant en vedette une grande variété de disciplines artistiques, de la musique classique au cirque, en passant par le théâtre et la littérature, en plus de la participation d'institutions muséales et d'enseignement, la programmation officielle des célébrations du centenaire donnera lieu à une multitude de projets culturels, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et dans le monde. Dès l'automne 2022 et pour cinq saisons placées sous la thématique « Grandeur nature », une pléiade de prestigieux partenaires contribuera ainsi à faire de ces festivités - les plus importantes jamais organisées pour un artiste visuel canadien - un succès retentissant, faisant rayonner le talent québécois aux quatre coins du globe et inspirant les nouvelles générations d'artistes à travers l'immense legs artistique de Riopelle.

Découvrez programmation complète du centenaire au www.fondationriopelle.com/centenaire

À propos de la Fondation Jean Paul Riopelle

Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes canadiens, la Fondation Jean Paul Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'Œuvre de Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de centre de recherche et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'Œuvre de Jean Paul Riopelle. L'année 2023 marquera le centenaire de Jean Paul Riopelle, animée d'un audacieux programme de célébrations déployées au Canada et à l'international.

