Lancement de She's Next, Empowered by Visa à Toronto afin d'offrir aux entrepreneures canadiennes des outils et des ressources pour les aider à réussir

Une nouvelle recherche de Visa Canada révèle que les femmes, propriétaires d'entreprises, affrontent des défis uniques lorsqu'elles essaient d'obtenir du financement et de passer au numérique.

TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Des centaines de femmes entrepreneures ont assisté aujourd'hui à Toronto à l'atelier initial She's Next, Empowered by Visa de Visa Canada pour connaitre de nouvelles façons de financer, administrer et accroître leurs affaires. En parallèle à l'événement, Visa a révélé l'existence de recherches qui démontrent que bien que les femmes canadiennes sont très motivées et engagées en matière d'entrepreneuriat, le pourcentage de petites et moyennes entreprises (PME) détenues par des femmes demeure faible. Deux facteurs : les difficultés à obtenir du financement et la création d'une présence en ligne peuvent contribuer à cet écart.

« Les petites entreprises sont au cœur même de notre économie et l'administration d'une entreprise exige beaucoup de temps, d'investissement et une grande souplesse », de dire Stacey Madge, directrice nationale et présidente de Visa Canada. « Le chemin du succès est jalonné de nombreux défis pour les femmes entrepreneures; celles-ci recherchent des ressources et des connexions qui contribueront à leur croissance. En créant She's Next to Canada, Visa aborde ce besoin tout en accélérant l'évolution des petites entreprises et démontrant des façons innovantes d'assurer l'apprentissage et la navigation parmi notre réseau et partenaires. »

Avec plus de 163 millions de femmes démarrant une entreprise en 2014, le taux de croissance mondiale des femmes entrepreneures a crû plus rapidement que celui des hommes1. Au Canada, les femmes sont hautement engagées en entrepreneuriat, contribuant 148 milliards$ par année à l'économie du pays2. Les canadiennes sont également des têtes de file mondiales en matière d'entrepreneuriat, devançant des pays dont les É.-U., le R.-U. et l'Australie.3

Il existe toutefois un écart notable entre les sexes, puisque seulement 15,7 % de toutes les PME au Canada appartiennent à des femmes, un nombre relativement inchangé en plus d'une décennie4. Les recherches de Visa ont révélé certains aperçus qui pourraient justifier la stagnation du dit nombre5:

Questions financières : 73 % des femmes canadiennes ont répondu qu'elles financent leur propre entreprise, alors que seulement 14 % d'entre elles ont affirmé avoir obtenu un prêt à l'entreprise. 37 % des propriétaires d'entreprise ont signalé avoir eu de la difficulté à obtenir du financement.

73 % des femmes canadiennes ont répondu qu'elles financent leur propre entreprise, alors que seulement 14 % d'entre elles ont affirmé avoir obtenu un prêt à l'entreprise. 37 % des propriétaires d'entreprise ont signalé avoir eu de la difficulté à obtenir du financement. Numérique d'abord : l'apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir et assurer la croissance de leur entreprise intéresse 33 % des femmes, et 30 % de celles-ci ont un intérêt semblable pour le marketing numérique. Mais en général, la création d'une présence en ligne présente un défi pour 22 % des femmes.

En raison de l'évolution du comportement des consommateurs, l'univers numérique offre une occasion de recettes faramineuses aux PME canadiennes, faisant en sorte que les difficultés qu'ont les femmes à établir une présence en ligne se reflètent sur leur réussite. Le Canada affiche pourtant le taux de croissance du cybercommerce et de paiements sur appareil mobile le plus élevé de tous les pays développés, une croissance de presque dix-huit fois le nombre de transactions en personne.6 Selon les recherches de Visa7:

Les attentes des consommateurs évoluent : 90 % des consommateurs affirment qu'ils sont motivés à acheter d'une entreprise qui possède un site Web facile à utiliser.

90 % des consommateurs affirment qu'ils sont motivés à acheter d'une entreprise qui possède un site Web facile à utiliser. Une présence en ligne est une nécessité : La moitié des consommateurs (46 %) effectuent souvent des recherches en ligne et/ou visitent le site Web d'une nouvelle entreprise (47 %) avant de s'y rendre en personne.

Mais il existe un énorme écart entre les besoins des consommateurs et ce qu'offrent les PME canadiennes. Actuellement, seulement 32 % des PME vendent leurs produits et services en ligne, avec des recettes minimes provenant du cybercommerce (12 %). Il est important que les PME, surtout celles détenues par des femmes, s'occupent de cet écart afin de croître, se démarquer et demeurer concurrentielles.

She's Next, Empowered by Visa

Prenant appui sur sa marque et son réseau, Visa focalise sur l'offre d'outils aux entrepreneures afin qu'elles assurent la croissance de leurs entreprises et créent au final un effet de ricochet à l'ensemble de leurs collectivités. Visa a lancé She's Next, Empowered by Visa en janvier 2019, afin de mettre en contact des fondatrices qui partagent les mêmes idées et des spécialistes du secteur en occasions d'éducation, d'inspiration et de réseautage qui ont un effet immédiat sur leur entreprise. Depuis son lancement, des ateliers ont été organisés à New York, Atlanta, Washington D.C. et dans le cadre du Forum économique mondial de Cape Town, Afrique du Sud.

L'événement She's Next, Empowered by Visa d'aujourd'hui à Toronto mettait en vedette une conférence de Rebecca Mincoff, designer de mode et fondatrice de la Female Founder Collective, ainsi qu'une séance de discussion ouverte avec des représentant(e)s de Authorize.net, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, de Freshbooks, de Google, de la graphiste Linda Carte, de Métier Creative, de The Scotiabank Women Initiative™ et de Square. Les participantes ont reçu une trousse d'outils contenant des conseils sur l'administration et amélioration leur entreprise ainsi que des renseignements essentiels sur l'ensemble des services de paiement Visa conçus pour aider avec les besoins des entreprises.

Pour de plus amples renseignements sur She's Next, Empowered by Visa et les ressources disponibles, visitez : visa.ca/shesnext.

Pour en lire davantage sur la recherche de Visa Canada focalisée sur le PME, qui propose un aperçu de l'état des PME canadiennes dans un univers de plus en plus numérique, et offre des conseils pratiques pour aider les PME à capitaliser sur les occasions de revenus et passer à des processus plus technologiquement focalisés afin d'accroître leurs affaires, veuillez visiter visa.ca/smallbusiness.

