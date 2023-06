Lancement de sa campagne majeure de financement - L'École nationale de cirque reçoit un don historique du Cirque du Soleil

MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - C'est à l'occasion de la 29e Soirée-bénéfice qui s'est tenue le 8 juin dernier à la Tohu que Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, a fait l'annonce d'un don d'un million de dollars à l'École nationale de cirque (ÉNC). C'est le plus grand don jamais reçu dans l'histoire de l'institution fondée il y a plus de 40 ans. L'École nationale de cirque a également profité de l'événement pour lancer officiellement sa campagne majeure de financement devant plus de 500 représentants des gens d'affaires du grand Montréal.

Des projets ambitieux pour l'École nationale de cirque

Cette campagne majeure de financement a pour objectif d'amasser six millions de dollars en cinq ans. Ces dons lui permettront de poursuivre sa mission pédagogique selon les hautes normes de qualité auxquelles elle aspire depuis toujours, d'offrir des installations à la fine pointe de la technologie et de bâtir un nouveau studio dédié à la recherche et à l'innovation. Les fonds amassés serviront aussi à mettre sur pied un tout nouveau programme d'initiation aux arts du cirque en milieu scolaire au Québec et au Canada visant à démocratiser la pratique et à assurer une plus grande relève.

Un cabinet de campagne prestigieux

En plus du généreux don, Stéphane Lefebvre a également accepté de présider le cabinet de campagne formé de bénévoles engagés. Il sera appuyé de :

Anthony Amiel Michael Fortier Président Vice-président du conseil

Corbeil électroménagers RBC Marché des capitaux



Norman John Hebert François Lecavalier Président et chef de la direction Membre du comité aviseur Groupe Park Avenue UNSC-Power



Karl Tabbakh

Associé directeur, région du Québec



McCarthy Tétrault



« Nous sommes très fiers de soutenir la formation et le développement des nouveaux artistes de la relève circassienne québécoise et internationale. Nous avons la conviction que cette contribution servira de levier pour le recrutement de nouveaux étudiants, la recherche et l'innovation dans le domaine des arts du cirque, en plus de veiller à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, de l'histoire et de la mémoire vivante de cet art. Avec sa réputation et son rayonnement à l'international, l'ÉNC est un partenaire de premier niveau pour le Groupe Cirque que Soleil et nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à son développement année après année. »

Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

« La relation de confiance et de collaboration que nos deux organisations entretiennent depuis les tout premiers débuts est une grande source de fierté. Nous accueillons cette contribution exceptionnelle du Cirque du Soleil avec une grande reconnaissance. Par ce geste, il réitère l'importance de notre institution à la santé et l'avancement de notre écosystème et soutient notre ambition d'élever l'ÉNC en pôle mondial de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation en arts du cirque. La campagne annoncée aujourd'hui porte cette vision et contribuera à la concrétisation des aspirations de l'École. »

Éric Langlois, directeur général de l'École nationale de cirque.

« Toute l'équipe de la Fondation consacre temps et énergie à soutenir l'École nationale de cirque dans le maintien de sa position de leader international en tant qu'institution de formation professionnelle des arts du cirque, de centre de recherche, d'innovation et de transfert des connaissances et de lieu de conservation du patrimoine de cet art. La campagne majeure que nous entamons permettra à l'ÉNC de demeurer un acteur important dans le développement et l'évolution des arts du cirque. »

Anthony Amiel, président de Fondation de l'École nationale de cirque.

À propos de l'École nationale de cirque

Depuis plus de 40 ans, l'École nationale de cirque (ÉNC) forme et développe les nouveaux talents de la relève circassienne québécoise et internationale. Réputée mondialement, l'ÉNC se consacre aussi à la recherche et à l'innovation dans le domaine des arts du cirque, en plus de veiller à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, de l'histoire et de la mémoire vivante de cet art.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, le Groupe Cirque du Soleil met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, la compagnie vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Depuis sa création en 1984, plus de 378 millions de personnes ont été inspirées sur 6 continents et à travers 86 pays. L'entreprise canadienne emploie aujourd'hui plus de 4000 personnes, incluant 1200 artistes de 80 nationalités différentes. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site GroupeCirqueduSoleil.com

