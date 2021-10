Lancement de reglons.ca : une plateforme pour aider les citoyens à régler leurs conflits autrement que par les tribunaux

BROSSARD, QC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale de la justice participative, les Centres de justice de proximité (CJP) sont heureux d'annoncer la mise en ligne de la plateforme reglons.ca. Il s'agit d'un nouveau site Web interactif visant à outiller les citoyens au sujet des différents modes de prévention et de règlement des différends (PRD). Grâce à de l'information personnalisée, pratique et claire, l'utilisateur de reglons.ca est à même de découvrir et de comprendre les différentes options qui s'offrent à lui pour régler son conflit par d'autres voies que le tribunal.

En répondant à un court questionnaire, l'utilisateur découvre les différentes options appropriées pour régler son différend. Il est également orienté dans les actions et les étapes à suivre pour démarrer son processus de règlement et on lui propose des ressources adaptées à sa situation. La plateforme permet aussi de faciliter le premier contact et l'ouverture du dialogue avec l'autre partie, favorisant ainsi de meilleures dispositions à l'utilisation d'un mode de PRD pour résoudre un conflit. La plateforme sera bonifiée au cours des prochains mois.

Reglons.ca s'inscrit dans le mandat des Centres de justice de proximité de soutenir et d'accompagner les citoyens dans leurs réalités juridiques spécifiques en plus de contribuer significativement à l'augmentation des connaissances de la population en regard des modes de PRD, un moyen concret d'accès à la justice. Sa réalisation a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Justice du Québec.

« Lorsque l'on vit un conflit, il est possible de le régler autrement que par les tribunaux. L'utilisation d'options comme la négociation ou la médiation permet aux parties d'obtenir des solutions sur-mesure en plus de réduire les délais, les coûts et le stress habituellement associés à un procès traditionnel. Reglons.ca suscitera l'intérêt des citoyens envers les modes de PRD au moyen d'une plateforme intuitive, engageante et accessible. Elle les amènera à s'informer sur ces modes, à les considérer réellement et à les utiliser. »

Me Sylvie Da Rocha, responsable nationale du volet prévention et règlement des différends pour les Centres de justice de proximité.

« L'amélioration de l'accès à la justice fait partie de nos priorités et ce projet s'inscrit parfaitement dans cette logique. Nous saluons en ce sens l'initiative des Centres de justice de proximité. Cette nouvelle plateforme sera bénéfique aux Québécoises et Québécois qui ont des questions juridiques et qui souhaitent régler un conflit ou une situation sans devoir recourir aux tribunaux. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

À propos des Centres de justice de proximité (CJP)

Les Centres de justice de proximité offrent des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré. Acteurs de première ligne, ils sont des organismes à but non lucratif autonomes ayant pour mission de promouvoir l'accès à la justice en favorisant la participation des citoyennes et des citoyens grâce à l'information juridique, au soutien et à l'orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Ils offrent également des services de prémédiation familiale et aux petites créances afin d'outiller les citoyens au sujet de la médiation.

Subventionné par le Fonds Accès justice, le réseau des CJP compte maintenant onze points de services pour servir la population québécoise. Pour plus d'information sur les CJP, visitez le www.justicedeproximite.qc.ca.

Au sujet des modes de prévention et de règlement des différends (PRD)

Les modes de prévention et de règlement des différends (PRD) sont des moyens mis à la disposition des personnes physiques ou morales qui souhaitent utiliser d'autres avenues que le tribunal pour résoudre un problème qui les oppose. Les modes de PRD sont basés sur la coopération et la participation de toutes les parties impliquées et ont pour but de trouver des solutions qui tiennent compte des points de vue, des besoins et des intérêts de celles-ci. Depuis le 1er janvier 2016, toute personne a l'obligation de considérer le recours aux modes de prévention et de règlement des différends avant de s'adresser aux tribunaux.

Visitez le site Web du ministère de la Justice pour en savoir plus sur les modes de PRD.

