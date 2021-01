Lancement de Projet Quorum - Une nouvelle application Web pour connaître les perceptions de la population québécoise face à la COVID-19

QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'équipe de recherche de la Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN) de l'Université Laval et ses partenaires lancent officiellement Projet Quorum, une application Web qui permet de connaître l'humeur et les perceptions des décideurs publics, des médias et de l'opinion publique face à la COVID-19 et aux mesures mises en place pour la contrer. Ils invitent donc le public à visiter l'application en grand nombre pour y remplir un court questionnaire.

En répondant aux questions, les utilisateurs pourront déterminer leur profil personnalisé et se comparer au reste de la population.

Un outil utile pour tous

Par le biais d'outils numériques interactifs, l'application Web favorise l'expression des citoyens et permet de suivre l'évolution des perceptions publiques entourant le dossier de la gestion de crise de la COVID-19. Projet Quorum devient une occasion pour les citoyens de communiquer leurs perceptions aux personnes qui prennent les décisions qui affectent leur vie au quotidien.

« Projet Quorum prend vie en pleine crise sanitaire de la COVID-19. Nous nous intéressons donc particulièrement à ce dossier à l'heure actuelle, mais l'objectif est de pouvoir couvrir d'autres dossiers d'actualités et éventuellement, d'en couvrir plusieurs à la fois. J'encourage donc l'ensemble du Québec à se rendre sur l'application Web et ainsi, à participer à la prise de décision de nos décideurs publics », explique Yannick Dufresne, professeur adjoint en science politique, titulaire de la CLESSN et l'un des créateurs du projet. Il souhaite d'ailleurs que la population québécoise puisse adopter cette plateforme, tel qu'elle l'a fait pour la Boussole électorale, à laquelle il a d'ailleurs contribué.

En bref

Projet Quorum s'adresse aux citoyens, aux chercheurs, aux décideurs publics et aux journalistes.

Les utilisateurs pourront déterminer leur profil personnalisé et comparer leurs sentiments face à la COVID-19 au reste de la population.

Le court questionnaire se remplit en toute confidentialité.

Méthodologie

Les technologies développées par l'équipe de recherche derrière Projet Quorum permettent de récolter les données provenant des trois piliers de la démocratie québécoise :

Les discours des décideurs publics : chaque jour, les verbatims des séances de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes sont extraits de leur site Web respectif et sont analysés.

: chaque jour, les verbatims des séances de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes sont extraits de leur site Web respectif et sont analysés. Les Unes [1] des grands médias canadiens : les Unes des versions Web de 13 médias canadiens figurant parmi les plus importants en termes d'audience sont extraites toutes les 15 minutes et le texte des articles est analysé en continu grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle.

: les Unes des versions Web de 13 médias canadiens figurant parmi les plus importants en termes d'audience sont extraites toutes les 15 minutes et le texte des articles est analysé en continu grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. L'opinion des citoyens : les données sont récoltées à l'aide d'un questionnaire auquel peuvent répondre les utilisateurs de l'application. Les données sont ensuite corrigées avec une pondération scientifique pour obtenir un échantillon le plus représentatif possible de la population québécoise.

L'humeur optimiste ou pessimiste des discours, des médias ou des citoyens est déterminée à l'aide d'un algorithme qui utilise des dictionnaires pour associer des milliers de mots à un sentiment positif ou négatif. Puis, Projet Quorum présente de façon simple les résultats afin que les utilisateurs puissent comparer les trois sources de données.

Pour remplir le questionnaire à votre tour et déterminer votre profil personnalisé :

http://projetquorum.com/

À propos de Projet Quorum

Projet Quorum a été créé par l'équipe de recherche de la Chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN) de l'Université Laval, sous la direction du professeur adjoint en science politique, Yannick Dufresne. La CLESSN vise à développer l'utilisation des données numériques pour les sciences sociales en collaboration avec des acteurs des milieux académique et gouvernemental. Par ailleurs, plusieurs partenaires ont contribué à l'application, tels que trois scientifiques de données, des programmeurs internes, la firme de développement de logiciels UnicornPowered et la firme LG2.

SOURCE Projet Quorum

Renseignements: Mélanie Bourcier, TACT, Cellulaire : 514 554-2635, [email protected]