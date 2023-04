Lancement de PocketBuff sur Arbitrum Nova pour des projets de GameFi de qualité supérieure

SÉOUL, Corée du Sud, le 13 avril 2023 /CNW/ -- Selon des sources officielles, PocketBuff s'est intégré à Arbitrum Nova, une chaîne de scalabilité de seconde couche de premier plan, pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de jeu et accélérer la croissance de l'industrie du GameFi.

Qu'est-ce que Arbitrum Nova?

Arbitrum Nova est une solution d'échelle de couche 2 d'Ethereum mise au point par Offchain Labs. Une solution AnyTrust, Arbitrum Nova est idéale pour les projets de jeux, le métavers et les projets de finances sociales (SocialFi), permettant une confirmation instantanée et des transactions de <0,01 $ avec des hypothèses de confiance minimales.

Qu'est-ce que PocketBuff?

PocketBuff est une plateforme mondiale de métavers de GameFi qui offre des services d'intégration de chaînes de blocs à guichet unique. Elle a été fondée par les principaux membres des filiales de Longtu et de Longtu Korea, une société cotée KOSDAQ.

L'équipe de PocketBuff dispose de solides capacités de recherche et de développement dans le secteur mondial du GameFi, avec une réserve suffisante de titres AAA. Les projets phares de Longtu Korea, Sword and Magic World et Yulgang Mobile, ont attiré plus de 10 millions d'adeptes dans le monde entier. PocketBuff se joindra bientôt à des développeurs de jeux de haut niveau pour le financement, la recherche et le développement et la publication par l'entremise de son guichet unique GameFi, tout en construisant un réseau mondial de distribution de jeux avec de vastes ressources d'édition et une énorme base d'utilisateurs pour connecter les domaines Web2 et Web3.

Sword and Magic World sera lancé exclusivement sur Arbitrum Nova. Il s'agit d'un jeu mobile MMORPG de calibre mondial qui offre une flexibilité de combat. Il a déjà acquis 15 millions d'utilisateurs au total et un pic d'utilisateurs quotidiens actifs de plus d'un million d'utilisateurs. Lors de son lancement officiel, il s'est hissé au sommet des palmarès des applications payantes et est demeuré l'un des 10 meilleurs vendeurs pendant très longtemps.

Avec la fantaisie et la mythologie occidentales comme toile de fond, le jeu intègre aussi des éléments de l'Orient pour construire une vision du monde grandiose englobant le monde principal, le monde des dieux et le monde des démons. Les joueurs joueront comme aventuriers d'élite, s'embarqueront dans une aventure pour conquérir les dieux et les démons avec des amis, et écriront leurs propres légendes de gloire et de romance.

Le jeu utilise la lumière et la technologie de l'ombre en temps réel pour optimiser le rendu des objets et de la texture avec un « système de scène à temps plein », représentant un monde de magie réaliste, dynamique et époustouflant. Le système prend en charge une rotation 3D panoramique à 360°, avec des fonctions innovantes de correction de vue intelligente pour offrir aux joueurs une expérience visuelle optimale. Le système interactif en temps réel permet à tous les joueurs d'échanger et de participer librement aux aventures par la plateforme de jeu. Avec des scènes 3D réalistes, une rotation à 360° et un jeu de combat en temps réel, il offre une expérience de joueur contre joueur endiablée pour tous les joueurs de jeux vidéo!

Selon PocketBuff, Arbitrum Nova offre plusieurs avantages tels que des frais de gaz ultra-bas, des transactions à grande vitesse confirmées en millisecondes et une technologie évolutive. PocketBuff croit en l'avenir de la seconde couche et d'Arbitrum GameFi. En tant qu'écosystème de chaîne de blocs important de l'ère du métavers, Arbitrum est un excellent choix pour les déploiements d'applications à grande échelle comme GameFi, SocialFi et le métavers. PocketBuff espère attirer davantage de jeux et d'applications de meilleure qualité dans l'ère du métavers en tissant des liens plus solides avec Arbitrum.

David Bolger, de Gaming, Offchain Labs, a déclaré : «Le monde. Le jeu a tiré parti de la technologie de la chaîne de blocs pour améliorer l'expérience de jeu et continuera de tirer parti de ce succès avec les avantages offerts par Arbitrum Nova. Nous sommes très heureux que PocketBuff ait choisi la technologie Arbitrum pour mettre à l'échelle Sword and Magic.

PocketBuff s'est engagé à aider des dizaines de milliers de développeurs de jeux dans le monde entier à se joindre plus efficacement au monde Web3, créant ainsi un tout nouveau paysage pour le jeu gratuit, le jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » et le jeu de type « jouer pour posséder ». Son système d'économie des jetons (tokenomie) bien conçu permet une grande liquidité des actifs, un échange fluide des actifs et une responsabilisation efficace des utilisateurs. Tous les joueurs auront ainsi une expérience de jeu extraordinaire et une meilleure valeur économique. De plus, PocketBuff travaillera en étroite collaboration avec les grandes chaînes publiques, les développeurs de projets GameFi, les leaders d'opinion (KOL) internationaux, les propriétaires de PI bien connus et diverses guildes de jeux pour promouvoir des produits de qualité supérieure pour l'ensemble de l'industrie.

