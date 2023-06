Lancement de PHIT Canada, pour promouvoir l'activité physique auprès de tous les enfants au Canada

CANMORE, AB, le 6 juin 2023 /CNW/ - PHIT Canada se consacrera à aider tous les enfants canadiens à pratiquer une activité physique quotidienne. 82% de la population Canadienne est insuffisamment active, PHIT Canada estime qu'il est temps de prioriser l'activité physique dans notre société.

Les statistiques récentes montrent qu'un Canadien sur trois est considéré comme obèse et que la proportion devrait augmenter à plus de 50 % d'ici 2040. Au fil des ans, les mauvaises habitudes de vie et l'inactivité croissante entraînent de graves problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et plusieurs types de cancer.

Fondé par Karl Talbot, PHIT Canada vise à rendre l'activité physique accessible et abordable pour tous les Canadiens, quel que soit leur statut socioéconomique. L'organisme collaborera avec les éducateurs pour désigner des écoles comme certifiées PHIT Canada, qui aideront l'ensemble de la population scolaire à devenir plus active. PHIT Canada soutiendra également les centres communautaires et les organismes sportifs locaux pour offrir à un plus grand nombre d'enfants des possibilités et du soutien pour pratiquer une activité physique régulière et en apprendre davantage sur l'importance d'un mode de vie sain. Gagnant de plusieurs prix à l'international, M. Talbot est également en train de terminer un documentaire intitulé « INactive », qui illustre l'urgence d'inciter nos populations à être actives.

Le Dr Peter Rawlek a déclaré que « chaque enfant devrait être encouragé à être actif physiquement, qu'il s'agisse d'une activité physique non structurée à la maison, d'éducation physique à l'école ou de programmes sportifs ». Grâce à notre travail au sein de PHIT Canada, nous établirons des relations avec tous les jeunes afin qu'ils soient actifs physiquement ».

Humania Assurance est le premier partenaire et commanditaire de PHIT Canada dans cette quête pour promouvoir un mode de vie sain chez les jeunes au Canada.

Marc Peliel, chef de la direction d'Humania, est ravi de soutenir PHIT Canada : « La promotion de la santé et du mieux-être a toujours été au cœur des valeurs d'Humania. En tant que « Entreprise en santé » depuis de nombreuses années, nous croyons sincèrement que la santé de nos employés, de nos clients et de tous les Canadiens commence par l'adoption de saines habitudes chez nos enfants. Ce partenariat découle de notre objectif commun de permettre aux générations d'aujourd'hui et celles de demain de vivre pleinement leur vie. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous pouvons aider plus d'individus et de communautés à améliorer leur santé et leur qualité de vie. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur PHIT Canada, visitez son site Web à l'adresse phitcanada.org .

SOURCE PHIT Canada

Renseignements: Personne-ressource : Kerri DeZutter, Courriel : [email protected]