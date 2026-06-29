Lancement de NordQuest, la nouvelle application québécoise pour les chasseurs et chasseuses d'ici

L'entreprise saguenéenne Pulsar Informatique lance aujourd'hui NordQuest. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs en fait l'application officielle pour ses quelque 125 000 membres. Réal Langlois, l'Homme Panache, agit à titre de conseiller et ambassadeur.

SAGUENAY, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le Québec compte plus de 303 700 chasseurs, et la chasse y génère quelque 1,3 milliard de dollars de retombées par année selon le gouvernement du Québec. Ce vaste bassin d'adeptes a désormais son outil de référence, conçu ici : Pulsar Informatique lance NordQuest, une application mobile de chasse entièrement québécoise. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), qui regroupe plus de 200 associations et plus de 125 000 membres, en fait l'application officielle pour ceux-ci.

NordQuest permet de tracer les délimitations de son territoire, d’y ajouter des points de repère spécialisés pour la chasse, de générer jusqu’à 7 couches cartographiques détaillées pour une lecture intelligente du terrain, de visualiser le vent en direct sur la carte pour mieux planifier son approche… et bien plus encore. (Groupe CNW/Pulsar Informatique inc.)

« En faisant de NordQuest l'application officielle pour nos membres, nous leur offrons la suite logique de l'actuelle application Zone Chasse ; un outil pensé pour leur réalité, conçu par des gens d'ici. C'est exactement le type d'innovation québécoise que nous voulons mettre de l'avant. »

-- Pierre Caron, président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Disponibilité

NordQuest est offerte gratuitement dès le 29 juin 2026 sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android); l'abonnement NordQuest Pro débloque les fonctions avancées. Détails et téléchargement : nordquest.ai.

Particularité de taille, à l'heure où la souveraineté des données est sur toutes les lèvres : contrairement à plusieurs applications américaines offertes sur le marché, les données de NordQuest sont hébergées au Québec. L'application a par ailleurs été conçue et développée au Saguenay, au plus près de la réalité des chasseurs d'ici. Fruit de plus d'un an de travail, d'une douzaine de professionnels et de près de 500 000 $ investis, il s'agit du plus important projet de Pulsar à ce jour.

Un outil clé en main longtemps recherché

Jusqu'ici, plusieurs chasseurs québécois devaient combiner différents outils (cartographie, météo, repérage, planification) et souvent importer eux-mêmes leurs cartes pour préparer leurs sorties. NordQuest réunit ces fonctions dans une seule application, sans rien à importer, pensée pour la réalité du territoire québécois.

Tout dans une seule application

Les cartes du territoire québécois sont prêtes dès l'ouverture et des couches spécialisées se génèrent directement dans l'application. NordQuest réunit, dans une même interface :

Carte, imagerie satellite et relief 3D pour visualiser le territoire efficacement;

météo détaillée et vent affiché en temps réel sur la carte pour planifier la bonne approche;

sept couches détaillées du territoire, pensées pour la chasse à l'orignal comme pour d'autres espèces;

collaboration en équipe par le partage de territoire, le suivi de position et le clavardage;

points de repère spécialisés, conçus pour la chasse et adaptés à plusieurs espèces;

cartes hors ligne, accessibles même sans réseau cellulaire;

références et outils pratiques : saisons par territoire et par engin, réglementation, bouchers, conducteurs de chiens de sang, cris d'appels, et plus encore.

De nombreuses fonctionnalités sont gratuites dès le téléchargement, et l'abonnement NordQuest Pro en débloque davantage.

Un projet d'ici, mené par des passionnés

NordQuest est née de l'idée de Steve Hayfield, associé et idéateur du projet, passionné de chasse et figure bien connue de la communauté d'affaires de Québec.

« Comme passionné de chasse, j'en rêve depuis longtemps : un seul outil qui rassemble toute la préparation d'une sortie. C'est la technologie d'aujourd'hui qui rend enfin NordQuest possible, et pour moi, c'est un rêve qui se réalise. »

-- Steve Hayfield, associé et idéateur de NordQuest

C'est Pulsar Informatique qui lui a donné vie : l'entreprise de Jonquière, dirigée par son président-directeur général Pierre-Alexandre Tremblay, lui-même chasseur, a conçu, développé et porte aujourd'hui NordQuest.

« Bâtir un outil aussi complet au Québec, avec nos données hébergées ici, représentait un véritable défi technologique. Pour notre équipe, le voir aboutir et servir les chasseurs d'ici est une grande fierté. »

-- Pierre-Alexandre Tremblay, président-directeur général de Pulsar Informatique inc. et associé de NordQuest

Le projet accueille également Réal Langlois, surnommé l'Homme Panache et référence incontournable de la chasse à l'orignal au Québec.

« Ce qui m'a convaincu, ce sont les couches du territoire, le vent en direct et les cris d'appels intégrés à l'application. Je n'avais jamais vu ça ailleurs, j'ai su que c'était un produit unique. »

-- Réal Langlois, l'Homme Panache, conseiller et ambassadeur de NordQuest

À propos de NordQuest

NordQuest est une application mobile de chasse conçue et développée au Saguenay par Pulsar Informatique inc., avec des données hébergées au Québec. Elle réunit en un seul outil les cartes du territoire, l'imagerie satellite et le relief 3D, la météo détaillée et le vent en direct, sept couches détaillées du territoire, la collaboration d'équipe, les points de repère spécialisés ainsi que des guides et outils pratiques. Information : nordquest.ai.

À propos de Pulsar Informatique

Fondée en 2015 à Jonquière, Pulsar Informatique compte 75 professionnels en développement logiciel, en informatique et en télécommunications. Information : pulsarinformatique.ca.

À propos de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP)

La FédéCP est le porte-parole des chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec. Elle regroupe plus de 200 associations et plus de 125 000 membres répartis dans toutes les régions de la province. Information : fedecp.com.

À propos de Réal Langlois, l'Homme Panache

Né en 1960 à Magog, Réal Langlois est une référence de la chasse à l'orignal au Québec. Guide professionnel et spécialiste depuis plus de 25 ans, auteur et créateur de contenu, il est reconnu pour ses techniques innovantes, dont un panache record de 193 cm (76 pouces) récolté à l'arc au Yukon en 2008. Information : facebook.com/HommePanache.

SOURCE Pulsar Informatique inc.

Renseignements : Mathieu Beaulieu, directeur marketing, Pulsar Informatique inc., Téléphone : 418-540-5045 | Courriel : [email protected]