Lancement de Nexelis : un nouveau nom, une longue expérience dans le monde de l'immuno-science

LAVAL, QC et SEATTLE, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, nos filiales fusionnées, NÉOMED-LABS, Pacific Biomarkers et PAIRimmune, sont fières d'annoncer le dévoilement de notre nouveau nom international, Nexelis, ainsi que l'unification de nos moyens et ressources, sous une vision et des ambitions communes.

« Après une année de croissance intense, cette vision nous permet de poursuivre notre objectif de regrouper nos opérations globales et d'enrichir notre modèle de collaboration interne. La combinaison de notre personnel chevronné, de nos plateformes à la fine pointe de la technologie et de notre approche unique d'agilité permet d'offrir à nos clients un temps de développement accéléré. Nous nous réjouissons de la perspective de grandes réalisations et de succès soutenus. »

Benoit Bouche, Président et chef de la direction de Nexelis.

À PROPOS DE NEXELIS

Forts d'une expertise inégalée en immunologie et riches de la double expérience client et CRO, nous sommes un leader en développement d'essais et analyses de laboratoire spécialisés.

Notre équipe polyvalente de scientifiques, munie de plateformes technologiques de pointe, a joué un rôle déterminant dans le développement, la qualification et la validation d'essais ainsi que dans l'analyse d'échantillons à grande échelle. Ces interventions ont soutenu le dépôt à la FDA de près de 100 nouvelles entités moléculaires, incluant des vaccins au vaste succès et de grandes molécules solubles.

