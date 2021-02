L'expansion internationale de Loop se poursuit, offrant maintenant aux canadiens une initiative de magasinage sans déchet.

TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui le lancement officiel de la plateforme de magasinage circulaire Loop au Canada, en partenariat avec Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw), le plus important détaillant en alimentation au pays. D'abord offerte à la plupart des résidents de l'Ontario, la plateforme permet aux consommateurs de magasiner, dans des emballages réutilisables, un éventail de produits alimentaires et ménagers (crème glacée, sauces, collations, nourriture pour animaux, dentifrice, etc.) des marques les plus populaires au pays, telle que le Choix du Président, marque de Loblaw. Le Canada rejoint ainsi les États-Unis, le Royaume-Uni et la France alors que la plateforme Loop continue de prendre de l'expansion partout dans le monde.

« Le fait est qu'il y a trop de déchets de plastiques dans l'environnement. Nous faisons partie du problème et devons faire partie de la solution », déclare Galen Weston, président exécutif du Conseil de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous avons mis en place des centaines de façons de réduire les déchets de plastiques dans notre entreprise, notamment grâce à de meilleures procédures et à l'utilisation de nouveaux matériaux et emballages. Loop est l'une des opportunités les plus innovantes, alors que ce partenariat permet au consommateur de faire lui aussi partie de la solution. »

« Loop est conçu de manière à être aussi pratique que le magasinage avec emballage à usage unique, tout en créant un modèle de consommation circulaire et durable », explique Tom Szaky, fondateur et chef de la direction de Loop et de TerraCycle. « La collaboration est nécessaire pour faire face à la crise des déchets. Loblaw est le détaillant le plus important au Canada; sa portée opérationnelle et ses années d'expertise permettront à Loop de rejoindre plus de clients et de réaliser des progrès considérables en vue d'atteindre notre objectif commun visant la réduction des déchets. »

Les consommateurs de Loop magasinent des produits dans des emballages durables qui sont réutilisés pour toute leur durée de vie. Lorsqu'ils commandent sur le site www.loopstore.ca et maboutiqueloop.ca, les consommateurs versent un dépôt sur chaque emballage et celui-ci est entièrement remboursé lorsque les emballages sont retournés. Les colis sont expédiés par FedEx, le fournisseur de services logistiques exclusif de Loop Canada, qui utilise l'optimisation des itinéraires pour assurer l'efficacité des livraisons aux clients. Après l'utilisation, les consommateurs placent les contenants vides dans leur sac Loop, puis planifient en ligne un ramassage gratuit ou déposent le sac dans l'un des 500 points de service FedEx participants en Ontario. Loop trie et nettoie de manière professionnelle les emballages et le sac en respectant les normes de santé et de sécurité les plus rigoureuses. Les emballages peuvent alors être réapprovisionnés au besoin, créant ainsi un système de magasinage pratique et sans déchets.

Les consommateurs de l'Ontario qui souhaitent effectuer une commande Loop peuvent visiter le site www.loopstore.ca ou maboutiqueloop.ca pour acheter des produits qui seront livrés dans des emballages réutilisables. Parmi les marques participantes à Loop au Canada, soulignons Häagen-Dazs, Heinz et Hershey, sans oublier certains produits le Choix du Président.

À propos de Loop

Loop est une initiative de TerraCycle, www.terracycle.com, une entreprise novatrice de gestion des déchets dont la mission est d'Éliminer la notion de déchetMD. TerraCycle, dont le réseau s'étend à 20 pays, collabore avec les principales entreprises de produits de consommation, détaillants, municipalités et installations afin de recycler les matières les plus difficiles à recycler. Loop a été conçu pour résoudre le problème des déchets à la source en offrant aux consommateurs une plateforme de magasinage circulaire et en encourageant les fabricants à assumer la responsabilité de leurs emballages à long terme.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus grand détaillant en alimentation du pays et offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, d'articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant près de 200 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

