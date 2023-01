SINGAPOUR, le 10 janv. 2023 /CNW/ - En partenariat avec le gouvernement philippin, la première et la plus importante semaine consacrée à la chaîne de blocs s'est terminée le 4 décembre 2022 au Resorts World Manila Hotel. À partir du 28 novembre, les participants ont pu voir des personnalités connues dans différentes industries présenter leurs idées et leurs réflexions sur le Web3.0, la chaîne de blocs, le métavers, les jetons non fongibles, la finance décentralisée et tout les sujets connexes. Les tables rondes et les conférenciers principaux qui ont défendu ce qui, selon eux, changera des vies, virtuellement et physiquement, ont présenté leurs travaux depuis le début de l'ère Web3.0 et du métavers. L'un des objectifs de l'événement est de sensibiliser les gens à l'ère du métavers et du Web3.0 et de présenter ces sujets en Asie du Sud-Est.

Partenariat entre LOLLIPOP et Coinstore lors de la semaine dédiée à la chaîne de blocs, aux Philippines Kiosque de LOLLIPOP en partenariat avec Coinstore Chad Navarrete, ambassadeur de la marque LOLLIPOP

Binance, Coins.ph, Maya et Tetrix ne sont que quelques-uns des commanditaires qui ont participé à l'événement. L'événement a donné accès aux derniers développements de Web3, de la chaîne de bloc, des jetons non fongibles, de la finance décentralisée et des tournois de jeux.

Partenariat entre LOLLIPOP et Coinstore

Project Lollipop s'est associé à Coinstore, la plateforme d'échange d'actifs en cryptomonnaie qui connaît la croissance la plus rapide à Singapour. L'emplacement stratégique du kiosque a permis de communiquer de façon productive avec des personnes ayant le même intérêt pour les jetons non fongibles, les échanges de cryptomonnaie et autres. Les clients qui suivaient des comptes spécifiques sur les réseaux sociaux ont reçu du matériel de promotion.

Discours-programme prononcé par l'ambassadeur de la marque Lollipop, Chad Navarrete

En plus de l'objectif de visibilité dans des événements comme celui-ci, l'équipe de Lollipop s'est assurée d'avoir un créneau pour le discours principal. Pour sensibiliser et éclairer le public sur les plans du projet, Chad Navarrete, défenseur de la marque, a prononcé un discours à la fois personnel et informatif, qui a suscité un plus grand enthousiasme chez les visiteurs du kiosque.

M. Navarrete a dit : « L'industrie du métavers a évolué de façon constante. Cela a beaucoup à voir avec le Web3.0. Croyez-le ou non, nous en faisons déjà partie. Le métavers fait également partie intégrante de notre projet, le projet LOLLIPOP! »

Plus de 100 personnalités connues des secteurs de la chaîne de blocs, de la cryptomonnaie, du divertissement et du Web3 ont participé à l'événement et ont prononcé des discours, y compris Sergej Kunz, cofondateur de 1inch, Larry Namer, cofondateur de E! Entertainment et David Uslan, cofondateur d'IP3.

À propos de LOLLIPOP

LOLLIPOP est un projet visant à créer un environnement plus accessible et transparent pour tous les utilisateurs afin qu'ils puissent accéder facilement au marché des jetons non fongibles à l'ère du Web3.0 et du métavers.

Il s'agit d'un service essentiel pour le prochain Web3.0 et l'ère du métavers, et l'on s'attend à ce qu'il joue un rôle encore plus actif.

Pour en savoir plus, cliquez sur les adresses URL ci-dessous :

Site Web : https://lollipoppool.org/

Twitter : @LollipopBsc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979554/LOLLIPOP_x_Coinstore_at_the_Philippine_Blockchain_Week.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979555/LOLLIPOP_booth_in_partnership_with_Coinstore.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979556/Chad_Navarrete__Brand_Advocate_of_LOLLIPOP.jpg

SOURCE LOLLIPOP

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Anna Rivera, [email protected] ou [email protected]