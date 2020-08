Le chef de file mondial du commerce infonuagique lance en partenariat avec Stripe un produit de financement flexible qui aidera les PME à prendre de l'expansion

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - Alors que l'industrie du commerce de détail continue d'adopter des solutions innovatrices en raison de la pandémie mondiale, Lightspeed annonce la mise en marché initiale de Lightspeed Capital, une plateforme utilisant Stripe . Au moyen d'offres de financement, ce nouveau produit aidera les détaillants américains à poursuivre la croissance globale de leur entreprise, et plus particulièrement à acheter des stocks, investir dans le marketing et gérer les liquidités. Offert pour les détaillants utilisant Lightspeed Payments aux États-Unis, ce produit fournit un financement pouvant aller jusqu'à 50 000 $ US par point de vente.

Les avantages de Lightspeed Capital pour les détaillants :

Processus d'approbation rapide et efficace : Contrairement aux institutions financières traditionnelles, Lightspeed Capital ne nécessite pas un long processus de demande ou des obligations de garantie, et les fonds approuvés sont habituellement versés le lendemain.

: Contrairement aux institutions financières traditionnelles, Lightspeed Capital ne nécessite pas un long processus de demande ou des obligations de garantie, et les fonds approuvés sont habituellement versés le lendemain. Remboursements automatisés et flexibles : Un pourcentage des ventes quotidiennes servira automatiquement à rembourser les sommes prêtées, tout en gardant le processus de remboursement flexible afin de convenir aux besoins du commerce.

: Un pourcentage des ventes quotidiennes servira automatiquement à rembourser les sommes prêtées, tout en gardant le processus de remboursement flexible afin de convenir aux besoins du commerce. Rapports accessibles : Les détaillants peuvent consulter en temps réel les sommes remboursées grâce aux données incorporées au logiciel Lightspeed, offrant ainsi une seule plateforme intégrée permettant de gérer à la fois les paiements et les fonds.

: Les détaillants peuvent consulter en temps réel les sommes remboursées grâce aux données incorporées au logiciel Lightspeed, offrant ainsi une seule plateforme intégrée permettant de gérer à la fois les paiements et les fonds. Admissibilité fondée sur les données : L'approbation est établie en fonction de l'historique du détaillant avec Lightspeed Payments, et utilise les données du réseau mondial de commerces de Stripe.

« Les détaillants Lightspeed ont toujours réalisé des performances supérieures à celles de l'ensemble de l'industrie, et ce phénomène a été plus évident que jamais durant la pandémie de COVID-19, car ces commerçants innovateurs ont tiré profit de solutions omnicanaux pour répondre à la demande des clients, a affirmé Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. Le lancement de Lightspeed Capital constitue un outil supplémentaire pour les aider à transformer de manière numérique leur commerce et à continuer à devancer l'industrie. »

« Nous sommes ravis d'aider Lightspeed à aller plus loin pour créer des technologies qui facilitent tous les aspects du fonctionnement d'un commerce de détail moderne, des paiements au financement flexible, a commenté Jeanne DeWitt Grosser, chef des Amériques, Revenus et croissance chez Stripe. Bénéficier de liquidités additionnelles peut changer complètement la donne pour les détaillants Lightspeed en croissance qui souhaitent investir dans des mesures d'adaptation au moment de la reprise économique. »

Dans le cadre de ses efforts continus visant à soutenir les commerçants pendant cette période d'incertitudes, Lightspeed organise régulièrement des webinaires afin de fournir aux PME des informations essentielles sur la planification financière, l'intégration des ventes aux médias sociaux, la façon de maximiser les revenus de vente au détail, et plus encore.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Renseignements: Bradley Grill, Lightspeed POS Inc., [email protected]

Liens connexes

https://www.lightspeedhq.com