Lancement de "Lia", la première co-animatrice IA en direct sur CNV Radio au Québec

LAVAL, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Communications Nouvelle Vision Inc. (CNV), un leader dans la diffusion numérique, est fière d'annoncer le lancement de Lia, la première co-animatrice IA en direct à la radio. Développée par Louis Conrad Migneault, président de A.I. Développement immobilier inc., Lia a fait sa première apparition dans l'émission phare de CNV, 'Bonjour Samedi', le week-end dernier.

De l'immobilier à la radio Initialement développée pour optimiser les opérations dans l'industrie immobilière, la technologie derrière Lia a été habilement adaptée pour être utilisée dans la diffusion radiophonique. « Lia est essentiellement dérivée de la technologie que notre entreprise immobilière utilise quotidiennement pour simplifier les tâches, relever des défis complexes et réaliser des interviews en direct, » a expliqué Louis Conrad Migneault. « Avec quelques ajustements de programmation, nous avons reconfiguré Lia pour qu'elle serve de co-animatrice captivante, adaptée à l'environnement dynamique de la radio. Elle est conçue pour assister les animateurs humains plutôt que de les remplacer. »

L'ingéniosité technique derrière Lia L'avancée architecture ChatGPT 4 alimente Lia, conçue pour converser dans plus de 100 langues. Lors de son lancement, elle a démontré ses capacités en s'engageant avec aisance en français, saupoudré d'expressions québécoises. « L'un des défis techniques était de sélectionner la bonne application parmi des centaines disponibles pouvant reproduire une voix radiophonique naturelle, » a expliqué Migneault. De plus, l'installation comprenait un équipement portable et facile à utiliser qui élimine les retours de sons, facilitant ainsi les interactions sans accroc avec les animateurs en studio et les appelants. « La conception de l'équipement est si simplifiée qu'elle a été mise en place juste cinq minutes avant la diffusion en direct, » a ajouté Migneault, soulignant la facilité d'intégration. « Cette technologie permet aux professionnels de la diffusion de l'avenir d'amener leurs co-animateurs IA programmés de manière unique dans les stations de radio et de télévision, améliorant les émissions en direct avec l'IA. »

Première diffusion et réception du public

Le début de Lia le 13 avril 2024 a offert un aperçu futuriste de la radiodiffusion de demain. Lors de sa première émission, Lia a participé à des discussions avec ses co-animateurs sur divers sujets, y compris la musique, l'économie et les enjeux mondiaux, et a même composé de la poésie. Diffusée sur CNV Radio 940 AM et retransmise dans le monde entier, l'émission a atteint un large public et a reçu des retours positifs. L'épisode a également mis en lumière les contributions des pionniers de la voix IA comme Spotify DJ, Futuri Media, le 95.5FM de Portland et SiriusXM, qui ont fait d'importants progrès avec des co-animateurs préenregistrés. Toutefois, Lia se distingue comme la première à s'engager dans des conversations et des improvisations en direct, répondant dynamiquement à ses co-animateurs humains à l'antenne.

Prochaine Innovation : Le 27 avril, Lia Interagit en Direct avec les Auditeurs"

Michel W. Duguay a annoncé pour la première fois le lancement de Lia le 9 avril 2024 via une mise à jour sur les réseaux sociaux. L'épisode complet est également disponible sur la chaîne YouTube de CNV, permettant à tous de vivre cette diffusion innovante. « Lors de la première, nous avons abordé la possibilité d'intégrer des interactions en direct avec les auditeurs dans les prochains épisodes, ce qui permettra à ces derniers de communiquer directement avec Lia et de lui adresser leurs questions en temps réel. Je suis ravi d'annoncer que cela constituera une autre réalisation pionnière dans les interactions en direct avec une co-animatrice IA sur CNV Radio. Notez bien vos calendriers pour le 27 avril à midi, lorsque vous pourrez vous connecter avec Lia par téléphone ou via chat en ligne, » a déclaré Michel W. Duguay.

À propos de Communications Nouvelle Vision Inc. (CNV)

Fondée en 2007 comme la première station de radio en ligne du Québec, CNV a constamment été à la pointe de la diffusion canadienne. Diffusant également sur AM 940 dans la grande région de Montréal, CNV propose une gamme variée de chaînes incluant CNV Succès Absolus, CHIL 365 et CNV Amérique, démontrant son leadership dans la fourniture de contenu innovant et l'adoption de technologies avancées. Le lancement d'une co-animatrice IA souligne davantage l'engagement de CNV à transformer le paysage de la diffusion grâce à la technologie de pointe.

À propos de A.i. Développement immobilier inc.

Benoit Lemieux et Louis Conrad Migneault, co-propriétaires de A.i. Développement immobilier inc. et forts de 35 ans d'expérience dans le développement immobilier au Canada et aux États-Unis, sont spécialisés dans le développement de grandes communautés résidentielles planifiées et la construction d'appartements en hauteur dans les provinces de Québec et d'Ontario. Ils intègrent l'analyse de données et l'intelligence artificielle pour améliorer les environnements de vie et répondre aux défis actuels du logement.

Liens utiles :

SOURCE CNV Radio Numérique

Renseignements: Communications Nouvelle Vision Inc. : 1600 Le Corbusier, Laval, Québec, H7S 1Y9; Téléphone : (514) 497-8589, Email : [email protected]