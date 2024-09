WENDAKE, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - C'est avec une grande fébrilité que le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) annonce le lancement de son tout nouveau portail Web, Les Voix du Territoire, qui présente des ressources fiables montrant les réalités et perspectives des Premières Nations et des Inuit du Québec.

Conçu pour mobiliser les éducateurs et éducatrices allochtones en leur fournissant des renseignements utiles sur les Premières Nations et les Inuit, Les Voix du Territoire donne les moyens à ces professionnels de transmettre des savoirs autochtones dans le cadre du programme provincial. Voici un survol du contenu :

Outils d'information et plans de cours pour l'organisation d'activités d'apprentissage sur le territoire.

Conseils pédagogiques sur les cultures, les valeurs et les langues des Premières Nations et des Inuit au Québec, et renseignements sur les communautés et les écoles les plus proches sur le plan géographique.

Guides et vidéos éducatifs conçus pour aider le personnel enseignant à suivre les principes de sécurisation culturelle concernant l'accueil et l'intégration d'élèves des Premières Nations et Inuit dans la classe.

Ressources pédagogiques adaptées aux différents niveaux scolaires, du primaire au secondaire, qui reflètent l'histoire et les réalités des communautés des Premières Nations et Inuit de partout au Québec.

Formulaire donnant l'occasion d'entrer en relation avec des porteurs de savoirs des Premières Nations et Inuit.

L'idée derrière le portail Les Voix du Territoire a germé dans la foulée de l'engagement du gouvernement du Québec à donner à l'histoire et aux perspectives autochtones leur juste place dans le programme scolaire provincial, par la mise en œuvre de trois mesures : soutien direct aux élèves, ressources pédagogiques et révision des programmes. C'est ainsi que la Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones a été mandatée pour favoriser la collaboration entre les organisations autochtones et allochtones qui travaillent auprès des élèves des Premières Nations et Inuit aux quatre coins du Québec.

Si Les Voix du Territoire a pu voir le jour, c'est aussi grâce au partenariat que le CEPN a établi avec La Boîte Rouge VIF et CREO, qui l'ont aidé à produire des ressources d'apprentissage pertinentes basées sur les savoirs autochtones pour l'ensemble des écoles du Québec.

Voici le lien vers Les Voix du Territoire : https://lesvoixduterritoire.ca.

« La création du portail Web Les Voix du Territoire montre bien le dévouement du CEPN à sensibiliser les gens aux réalités des Premières Nations, tout en honorant leur identité, leur culture et leurs traditions. Conçu dans la perspective des Premières Nations, Les Voix du Territoire renferme des ressources fiables, qui promettent de faciliter l'intégration au programme provincial de contenu propre aux Premières Nations. Ce sera un formidable outil pour aider les enseignants et éducateurs allochtones à faire entrer la culture autochtone dans leur classe », affirme Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN.

À propos du CEPN

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est l'association de 22 Premières Nations au Québec, qui œuvre depuis plus de 38 ans à la réalisation du droit des Premières Nations d'exercer leur pleine compétence en matière d'éducation grâce à la mise en place d'un système éducatif complet, doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leur culture. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.cepn-fnec.com.

