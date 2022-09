SÉOUL, Corée du Sud, 14 septembre 2022 /CNW/ - SKYPLAY Inc. a annoncé le lancement de la version bêta de la plateforme de chaîne de blocs SKYPlay et du jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » facile CoinGrid.

Sous la direction de la société de Singapour, SKYPLAY Inc. a enregistré sa cryptomonnaie, SKP (SKYPlay Token) sur MEXC et ProBit Global, les principales plateformes de négociation d'actifs numériques au monde. SKYPLAY Inc. élaborera et publiera continuellement une série de jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » faciles basés sur la chaîne de blocs Ethereum de couche 2, soit le réseau Polygon (MATIC), et prévoit sortir deux autres jeux d'ici la fin de l'année, en plus de CoinGrid, qui a été lancé avec la plateforme SKYPlay.

Avant le lancement officiel de la plateforme SKYPlay à la fin de cette année, sa stabilité et sa fiabilité seront assurées par des fonctions clés dont le système SWAP et le marché pour les transactions de jeton non fongible (JNF) en ordres séquentiels. De plus, SKYPLAY Inc. accroîtra la présence de la cryptomonnaie SKP sur le marché en l'enregistrant sur les principales bourses mondiales et nationales de cryptomonnaie.

La plateforme SKYPlay élargit son contenu en faisant la promotion du modèle X2E (faire des activités pour gagner de l'argent), un nouveau marché des technologies de l'application, basé sur son slogan de marque, FUEL -- assurer du contenu Fun (marrant), Utility (utile) et Easy (simple) tout en conservant les liquidités (Liquidity) de la plateforme.

CoinGrid est le premier jeu de JNF simple conçu et présenté par Kyung-Min Kim, chef de la direction d'IDaNote et ancien superviseur mondial pour le jeu « Modoo Marble » de Netmarble. Le jeu a suscité des attentes positives sur le marché depuis l'ouverture des préinscriptions.

Sang-ok Chang, chef de la direction de SKYPLAY Inc., a déclaré : « Nous élargissons le bassin d'utilisateurs grâce à des événements et à des activités communautaires basés sur des communautés d'utilisateurs déjà établies dans plus de 170 pays. SKYPlay créera des contenus JNF adaptés à des modes de vie variés, ainsi que des jeux simples populaires, afin d'assurer la viabilité et la stabilité de la plateforme. Nous bâtirons un écosystème ouvert qui se développera avec les utilisateurs en intégrant des innovations et des technologies conviviales. »

À propos de SKYPlay

SKYPlay offre une riche variété de contenu lié au mode de vie, y compris des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » faciles, ainsi que du contenu sportif, éducatif, musical et artistique. Tout cela sera proposé au moyen d'une plateforme commerciale de jetons non fongibles simple et optimisée pour l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur mobile.

SKYPlay constituera un espace meilleur et plus grand qu'un simple portail, qui favorisera la croissance et la prospérité des utilisateurs et des fournisseurs de services au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

