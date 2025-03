TOKYO, 25 mars 2025 /CNW/ - Le bureau de gestion du portail de la robotique en soins de longue durée a publié la version anglaise du "portail des technologies de soins de longue durée" (https://robotcare.jp/en/home/index?type=pw), un portail qui fournit des renseignements sur les technologies de soins et d'âge au Japon.

Image1 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108324/202503045133/_prw_PI1fl_ZPnxc6Qp.png

Le portail fournit un large éventail de renseignements sur la technologie des soins de longue durée dans le but de promouvoir son développement et son utilisation dans les établissements de soins infirmiers. Le bureau a lancé un site en anglais pour les visiteurs étrangers afin de présenter les dernières technologies du Japon. Les visiteurs peuvent découvrir comment ces technologies sont utilisées dans la société très âgée du Japon. Le commanditaire de ce site est l'Agence japonaise pour la recherche et le développement médicaux (AMED, https://www.amed.go.jp/en/index.html).

Ce site Web vise à aider toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine des soins de longue durée à comprendre comment cette technologie peut être utilisée de façon sécuritaire et efficace dans ces situations, ainsi qu'à encourager son développement et son utilisation. Il contient divers renseignements sur l'introduction de la technologie des soins de longue durée dans les établissements de soins et sur la mise au point de ces appareils, y compris le "projet visant à promouvoir le développement de la technologie des soins de longue" durée dont le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie et l'AMED font la promotion.

Contenu en vedette (certains éléments sont en préparation)

- Liste des technologies de pointe en soins de longue durée soutenues par AMED au Japon

Image2 :https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108324/202503045133/_prw_PI2fl_Uqr6hM7r.png

- Vidéos sur l'utilisation réelle de la technologie des soins de longue durée

Parmi les technologies de pointe en soins de longue durée au Japon, les vidéos ont été publiées pour présenter dix types de soins et la façon dont ils sont utilisés sur le terrain. (Certains éléments sont en préparation.)

Image3 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108324/202503045133/_prw_PI3fl_khnqmWRJ.png

- Vidéos et articles de discussion avec des experts sur la technologie des soins de longue durée

Les développeurs, les chercheurs et les fournisseurs de soins discutent de leurs efforts sur le terrain, des enjeux actuels et de l'avenir idéal.

* Le contenu sera mis à jour au besoin.

Pour en savoir plus sur la technologie des soins de longue durée au Japon, veuillez consulter le site :

Portail technologique des soins de longue durée

https://robotcare.jp/en/home/index?type=pw

