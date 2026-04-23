Lancement de la toute nouvelle édition du Diagnostic sectoriel du CSMO Mines

QUÉBEC, le 23 avril, 2026 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines (CSMO Mines) présente aujourd'hui la dernière édition de son Diagnostic sectoriel - « Portrait de la main-d'œuvre de l'industrie minière au Québec 2025‑2026 ».

Cette analyse approfondie met en lumière les principaux défis auxquels feront face les entreprises minières au cours des prochaines années. Réalisée entre mars et décembre 2025 auprès de l'ensemble de l'écosystème minier du Québec, elle dresse un portrait actuel du secteur et propose des constats ainsi que des recommandations visant à soutenir son développement et sa pérennité. Elle aborde notamment l'évolution de la structure de l'industrie minière, le profil de la main-d'œuvre, les principaux enjeux de ressources humaines (attraction, rétention, conditions de travail, santé et sécurité), la rémunération et les avantages sociaux, l'offre de formation, ainsi que les impacts des nouvelles technologies et de la transition verte.

En 2024, l'industrie minière contribuait à environ 1,2 % du PIB du Québec et comptait plus de 21 700 emplois directs, soit une croissance de 14 % depuis 2019. Le Québec recense actuellement plus de 50 projets miniers en phase d'exploration ou de mise en valeur, dont plusieurs concernent des minéraux critiques et stratégiques essentiels à la transition énergétique. Malgré ce dynamisme, de nombreuses entreprises peinent à pourvoir des postes clés, notamment en mécanique, en instrumentation et en conduite de machinerie lourde, ce qui peut limiter leur capacité à atteindre leurs cibles de production et à mettre en place des projets d'expansion.

Le diagnostic révèle que l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre ne reposent plus uniquement sur la rémunération historiquement avantageuse dans le secteur. Cette tendance avait déjà été observée en 2020 lors du dernier diagnostic sectoriel produit par le CSMO Mines. Les travailleurs et travailleuses accordent désormais une importance accrue à la qualité de l'environnement de travail, au leadership de proximité, à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, ainsi qu'aux possibilités d'évolution professionnelle, particulièrement sur les sites éloignés. Les enjeux de santé et de bien-être au travail occupent également une place déterminante dans les choix professionnels.

Par ailleurs, le maintien en poste et l'épanouissement professionnel passent par un accès grandissant à la formation continue. Dans un contexte d'évolution rapide des technologies, le diagnostic souligne l'importance d'adopter des approches de formation plus flexibles et adaptées, telles que les formations de courte durée, la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et l'alternance travail‑études, afin de répondre efficacement aux besoins du milieu.

L'étude aborde également l'enjeu du navettage. Qu'il soit de type fly-in fly-out (FIFO) ou drive-in drive-out (DIDO), ce modèle est désormais au cœur du fonctionnement du secteur minier québécois. Autrefois réservé aux sites les plus éloignés, il est aujourd'hui largement répandu : presque toutes les entreprises rencontrées dans le cadre du diagnostic y ont recours, notamment pour recruter des travailleurs spécialisés, assurer la continuité des opérations ou offrir plus de flexibilité à une main-d'œuvre qui souhaite vivre en milieu urbain.

La richesse du sous-sol québécois, la demande internationale croissante pour les minéraux critiques et stratégiques, ainsi que la nécessité d'accélérer la transition verte appuyée par un virage technologique, placent aujourd'hui l'industrie minière du Québec dans une position historique unique. Ces perspectives favorables laissent entrevoir un avenir prometteur pour le secteur.

Par la publication de ce diagnostic sectoriel, le CSMO Mines souhaite outiller de manière concrète les entreprises minières dans leur gestion des ressources humaines. Ces travaux constituent une base solide pour le développement d'outils et de pratiques innovantes, favorisant des solutions durables aux enjeux de main-d'œuvre et contribuant à assurer l'avenir de l'industrie minière québécoise.

Cette nouvelle édition du diagnostic sectoriel a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines (CSMO Mines) a pour mission de soutenir le développement des compétences et de la main-d'œuvre du secteur minier québécois, en collaboration avec les partenaires de l'industrie, de la formation et de l'emploi.

SOURCE CSMO Mines

Isabelle Albran, Responsable des communications et chargée de projets, Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, [email protected], Cell. : 581 777-5419