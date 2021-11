Développée par l'unité commerciale Advanced Suspension Technology (AST) de Tenneco pour offrir un confort de conduite accru et une conduite plus dynamique que les suspensions conventionnelles, la technologie CVSAe a été largement adoptée par les constructeurs de véhicules européens; plus de 20 millions d'unités ont été livrées à ce jour pour plus de 75 modèles de véhicules à passagers.

Cliquez pour tweeter : Déploiement de la technologie de suspension de @MonroeIntelSusp CVSAe de Tenneco sur le nouveau véhicule électrique haut de gamme ZEEKR 001 en Chine.@ZEEKR est la nouvelle marque de première qualité purement électrique de Zhejiang Geely Holding Group et sera la première application de la technologie CVSAe fabriquée en Chine.

La technologie CVSAe est l'un des nombreux produits de suspension électronique offerts dans le portefeuille de produits de suspension intelligente Monroe®. Le système CVSAe s'adapte continuellement aux conditions changeantes de la route en fonction des données fournies par de multiples capteurs présents dans le véhicule, ce qui se traduit par des caractéristiques d'amortissement optimales en tout temps. Un module de commande électronique traite les entrées du capteur et ajuste de façon indépendante l'entrée de courant sur la valve électrohydraulique de chacun des quatre amortisseurs du système. Plusieurs modes de conduite peuvent être configurés, allant d'un confort extrême au mode sport, ce qui permet aux conducteurs de choisir le mode qu'ils préfèrent pour un maximum de plaisir.

« Le système CVSAe combine une expérience de conduite exceptionnelle à une consommation d'énergie très faible, ce qui en fait un véhicule idéal pour les véhicules entièrement électriques et hybrides, a déclaré Henrik Johansson, vice-président et directeur général de l'unité commerciale AST de Tenneco. La capacité de contrôler la force d'amortissement sur une large gamme de réglages est particulièrement utile pour offrir à la fois un excellent confort et une dynamique de conduite robuste dans les véhicules électriques. »

En plus d'améliorer l'expérience de conduite, la technologie de suspension CVSAe peut contribuer à accroître la sécurité en améliorant la confiance et le contrôle des conducteurs et en réduisant la distance de freinage dans de nombreux scénarios.

Les ingénieurs de Tenneco ont travaillé en étroite collaboration avec Geely pour intégrer le logiciel de commande du système CVSAe à la Sustainable Experience Architecture (SEA) du nouveau véhicule et pour ajuster la suspension afin d'obtenir les caractéristiques de conduite et de maniabilité de prédilection du constructeur automobile. La technologie CVSAe est intégrée au système d'amortisseur ZEEKR 001CCD.

Les amortisseurs dotés de la technologie CVSAe du nouveau modèle seront produits dans l'installation de fabrication de l'unité commerciale AST de Tenneco à Changzhou, en Chine.

Pour en savoir plus sur le système CVSAe et les autres technologies de suspension intelligente de Monroe, consultez le www.monroeintelligentsuspension.com .

À propos de Tenneco

Tenneco est l'un des chefs de file mondiaux dans la conception, la fabrication et la mise en marché de produits automobiles pour les clients du marché d'origine et du marché secondaire. Affichant un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars en 2020, l'entreprise compte environ 73 000 membres d'équipe répartis dans plus de 270 emplacements à travers le monde. Grâce à ses quatre groupes d'exploitation (Motorparts, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain), Tenneco fait progresser la mobilité mondiale en offrant des solutions technologiques pour des marchés mondiaux diversifiés, notamment les véhicules légers, les camions utilitaires et les véhicules tout-terrain, industriels, de sports motorisés et le marché secondaire.

Pour en apprendre davantage, consultez le www.tenneco.com .

SOURCE Tenneco Inc.