Lancement de la Semaine nationale des chômeurs et des chômeuses 2023

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) lance aujourd'hui la Semaine nationale des chômeurs et des chômeuses 2023 qui se tiendra du 30 octobre au 3 novembre. En l'absence d'une réforme et face à un régime de l'assurance-emploi désuet, le MASSE et ses membres veulent lancer un message clair au gouvernement de Justin Trudeau.

Lancement de la semaine nationale des chômeurs et chômeuses. (Groupe CNW/Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi)

« Ce que l'on veut faire comprendre avec cette semaine, c'est que les chômeurs et les chômeuses ont fini de patienter. On en a assez de se faire demander d'attendre la réforme, année après année ! On ne veut plus de fausses promesses, de paroles en l'air, ce qu'on veut c'est l'implantation d'une réforme de l'assurance-chômage qui garantisse un régime accessible, juste, universel et non-discriminatoire » explique Michael Bizzarro, co-coordonnateur du MASSE.

Le MASSE démarre la semaine en lançant l'édition 2023-2024 du Petit guide d'autodéfense contre les préjugés à l'égard des chômeurs et des chômeuses. Les préjugés qui entourent les chômeurs et les chômeuses sont tenaces : les raisons qui amènent les travailleurs et travailleuses à se retrouver sur le chômage sont pourtant bien plus souvent imputables à des situations sociales, économiques ou même climatiques qu'à des choix individuels. Ne laissons pas les préjugés nous détourner des vrais enjeux !

Le guide est disponible dès maintenant sur le site web du MASSE ainsi qu'en version papier dans les locaux des organismes membres du MASSE.

De plus, tout au long de la semaine, des actions de visibilité et de mobilisation se tiendront dans plusieurs régions du Québec et une action nationale est organisée à Montréal le mercredi 1er novembre en collaboration avec l'Alliance Interprovinciale pour l'Assurance-Emploi. Pour être informés sur les actions de nos membres, vous pouvez consulter le site internet du MASSE ou nous suivre sur les réseaux sociaux.

Luttons contre les préjugés et exigeons une réforme de l'assurance-chômage, maintenant !

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) regroupe 17 organisations défendant les droits des chômeurs et des chômeuses. Ses membres militent pour le rétablissement d'un régime d'assurance-chômage accessible, juste, universel et non-discriminatoire.

Pour plus d'informations: https://lemasse.org/revendications/

SOURCE Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi

Renseignements: Michael Bizzarro, Co-coordination du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), 514-524-2226, [email protected]