CANGZHOU, Chine, 13 juillet 2023 /CNW/ - Le forum maritime de Chine la cérémonie d'ouverture de la semaine maritime de Chine 2023 ont été dévoilés le 11 juillet, à Cangzhou, une ville de la province du Hebei en Chine du Nord. La Semaine maritime de 2023, dont le thème est « Sailing for the New Maritime Silk Road, Heading Towards the New Development Paradigm » (Naviguer vers la nouvelle route maritime de la soie, vers le nouveau paradigme de développement), est organisée par le gouvernement populaire municipal de Cangzhou et le China Energy Investment Group.

« Cangzhou a accéléré la construction de 21 projets, y compris des conteurs et des terminaux de GNL, avec un investissement total de 55,8 milliards de yuans (environ 7,75 milliards de dollars US), dans le but de déployer tous les efforts possibles pour promouvoir la modernisation du port et l'intégration des ressources », a déclaré le maire de Cangzhou, Xiang Hui.

Ce forum a couvert divers thèmes, notamment la technologie et la sécurité des navires, le génie des navires et des océans et le développement durable des océans et du transport maritime.

Le Cangzhou Exhibition Center organisera également la 2023 Maritime Science and Technology Expo afin de présenter les réalisations en matière de développement de l'industrie chinoise de la navigation, comme l'innovation scientifique et technologique des secteurs en amont et en aval dans des domaines connexes.

Cangzhou organisera une série d'activités présentant des caractéristiques locales, dont la « journée portes ouvertes à la navigation », l'exposition des réalisations historiques du port de Huanghua », la culture marine culturelle et créative, la culture non ancestrale et d'autres expositions et spectacles.

« La Semaine maritime de la Chine 2023 joue un rôle essentiel pour accroître la popularité de Cangzhou et élargir le cercle d'amis de Cangzhou. Nous espérons que des amis au pays et à l'étranger marcheront le long du Grand Canal pendant la semaine et visiteront le port de Huanghua pour apprécier la vitalité et le charme de la ville et de la mer de Bohai », a déclaré Liu Qiang, vice-maire de Cangzhou, tout en lançant une invitation chaleureuse à ses amis au pays et à l'étranger lors de la conférence de presse.

Cangzhou, une ville charnière du cercle économique Beijing-Tianjin-Hebei, a construit 46 postes d'amarrage productifs dans le port de Huanghua et ouvert 34 routes commerciales intérieures et étrangères, touchant 39 pays et régions du monde. L'an dernier, le débit du port de Huanghua a atteint 315 millions de tonnes, et les conteneurs ont dépassé le million d'équivalents vingt pieds (EVP), parmi les dix principaux ports côtiers de la Chine.

Cangzhou profitera de la Semaine maritime de la Chine 2023 pour bâtir une ville économique moderne, concurrentielle et attrayante, et pour écrire un nouveau chapitre sur la modernisation de la Chine dans le Hebei.

SOURCE Cangzhou Municipal Government

