Lancement de la Semaine et de la Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs

QUÉBEC, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec souligne la tenue de la première Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, qui se déroulera dorénavant chaque année du 1er au 7 mars. Une Journée sur le même thème se tiendra également le 4 mars prochain. Ces deux événements font suite à une recommandation de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs et à l'adoption à l'unanimité d'une motion par l'Assemblée nationale, en mars 2021.

Pour l'occasion, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, rappelle que la lutte contre l'exploitation sexuelle constitue une priorité nationale et qu'il importe de rallier tous les Québécois à cette cause. Elle annonce aussi le lancement d'une campagne nationale de communication, qui vise notamment à sensibiliser les adolescents ainsi que leurs parents aux pièges et aux conséquences de l'exploitation sexuelle.

Dans le cadre de cette première semaine thématique, le ministère de la Sécurité publique diffuse du matériel de sensibilisation destiné aux organismes d'aide en matière d'exploitation sexuelle et aux organisations qui souhaitent se joindre à la cause. Les citoyennes et citoyens sont aussi invités à modifier leur photo de profil sur les médias sociaux en signe de soutien. Par ailleurs, des initiatives seront menées par différents partenaires afin de joindre des clientèles plus ciblées.

Citations :

« Je profite de cette Semaine nationale pour mentionner qu'au Québec, plus du tiers des personnes en situation de prostitution sont mineures, et que l'âge moyen d'entrée dans ce milieu est de 14 ans au Canada. Les victimes d'exploitation sexuelle subissent de graves conséquences, qui se poursuivent souvent bien au-delà de leur majorité. C'est pourquoi il m'importe que tous se mobilisent pour poser des gestes concrets, non pas uniquement durant la Semaine nationale, mais tout au long de l'année. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Beaucoup trop de nos jeunes tombent dans l'odieux piège de l'exploitation sexuelle. Grâce à cette Semaine et à cette Journée nationales, nous parlerons de ce fléau chaque année. Et surtout, nous contribuerons à sensibiliser tous les acteurs de notre société afin de veiller davantage sur nos jeunes. Ensemble, soyons cette communauté mobilisée et aimante qui fera changer les choses. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

Faits saillants :

Le 3 décembre dernier, le gouvernement du Québec dévoilait son Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs - Briser le cycle de l'exploitation sexuelle.

Le plan d'action prévoit des investissements de 150 M$ sur 5 ans pour réaliser 37 mesures réparties en 5 axes d'intervention visant à agir sur tous les fronts.

La réalisation d'une campagne nationale de communication ainsi que la création de la Journée et de la Semaine nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs correspondent respectivement aux mesures 3 et 4 du plan d'action. Elles s'inscrivent dans l'axe de la communication et de la sensibilisation.

En juin 2021, près de 100 M$ ont été investis en matière de répression, entre autres grâce au renforcement de l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme.

À l'automne 2021, plus de 19 M$ ont été annoncés dans le volet prévention et formation pour soutenir les organismes d'aide aux victimes d'exploitation sexuelle et pour mieux intervenir auprès d'elles.

Liens connexes :

Page Web de la campagne de communication : Québec.ca/exploitationsexuelle

Matériel de sensibilisation pour les partenaires

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]