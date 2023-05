Lancement de la saison 2023 des 6 liaisons de navettes fluviales

Nouvelle liaison Vieux-Port ─ Pointe-aux-Trembles ─ Varennes, prolongement de la saison et horaires bonifiés

MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est heureuse d'annoncer le lancement de la saison 2023 du projet pilote de navettes fluviales, dès le lundi 15 mai, avec plusieurs nouveautés au grand bonheur des usagers qui sont toujours plus nombreux à monter à bord. Avec son offre de services améliorée, dont une toute nouvelle liaison Vieux-Port ─ Pointe-aux-Trembles ─ Varennes, des horaires bonifiés et une meilleure interconnexion avec les réseaux existants, la population aura encore plus d'options de transport durables et efficaces pour se déplacer dans la grande région de Montréal.

Embarquez à bord en 2023! (Groupe CNW/Autorité régionale de transport métropolitain) Quel cône orange? (Groupe CNW/Autorité régionale de transport métropolitain)

« L'engouement pour le service de navettes fluviales est indéniable alors que nous avons accueilli près de 256 000 passagers l'an dernier, un nombre record. Le projet pilote témoigne de notre engagement à bonifier les options de transport durable, en complémentarité avec les services de transport collectif actuels, pour mieux répondre aux besoins de déplacement des citoyens qui évoluent constamment. Les navettes fluviales permettent aux citoyens de bénéficier de gains de temps de parcours significatifs, notamment entre la Rive-Sud et l'île de Montréal. De plus, le ministère des Transports et de la Mobilité durable permet l'accès gratuit, en tout temps, au parcours entre Montréal-Mercier et Boucherville, dans le cadre des mesures d'atténuation liées aux travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine », a souligné Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

« La navette fluviale entre Boucherville et Montréal fait partie des nombreuses mesures d'atténuation en transport collectif offertes aux citoyens touchés par les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Sa popularité l'an dernier prouve que le service répond à un besoin réel. Chaque déplacement qui peut être effectué autrement qu'en voiture compte! », a ajouté Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Une évolution constante pour s'adapter aux besoins

Alors qu'on ne comptait qu'une seule liaison en 2021, le service de navettes fluviales évolue pour s'adapter à la demande grandissante et améliorer l'expérience des usagers. Avec ses 6 liaisons, desservant les municipalités de Montréal, Boucherville, Longueuil et, bientôt, Varennes, il s'agit d'une offre qui valorise le potentiel du fleuve Saint-Laurent pour la mobilité des personnes. Grâce au travail continu de l'ARTM, l'interconnexion avec les autres modes de transport a été améliorée, en proposant notamment un horaire adapté aux besoins de déplacement pour le travail, les études, les loisirs et pour profiter des grands événements aux îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. L'allongement de la période de navigation contribue aussi à fidéliser les usagers. La proximité des quais avec les réseaux cyclables et la possibilité d'embarquer les vélos à bord des bateaux ajoutent d'autant plus à cette complémentarité.

Entre autres nouveautés en 2023, une signalétique renouvelée facilitera l'accueil et l'acheminement des usagers vers les quais. L'ensemble des horaires et itinéraires des navettes fluviales seront également disponibles prochainement via les applications numériques Chrono et Google Maps pour aider la population à bien planifier ses déplacements.

Crues printanières et report de l'ouverture des quais à l'île Sainte-Hélène et Varennes

En raison des crues printanières exceptionnelles, les niveaux d'eau élevés sur le fleuve Saint-Laurent empêchent l'installation de certains quais nécessaires à l'amarrage des navettes. Ainsi, bien que les liaisons (N3) Vieux-Port - Pointe-aux-Trembles - Varennes et (N4) Vieux-Port - Île Sainte-Hélène - Longueuil seront en service dès le 15 mai, les départs et arrêts à l'île Sainte-Hélène ainsi qu'à Varennes débuteront plus tard ce printemps. Consulter le site Web de l' ARTM au cours des prochaines semaines pour connaître les dates de début des opérations.

Tarification et réservations

Rappelons que l'offre de service des navettes fluviales est intégrée à la grille tarifaire métropolitaine du réseau de transport collectif. Alors que l'accès à la liaison Montréal-Mercier ─ Boucherville est gratuit en tout temps, les détenteurs de titres Tous modes mensuels et hebdomadaires, valides dans les zones traversées, peuvent monter à bord de l'ensemble des trajets sans frais supplémentaires. Pour faire l'aller-retour sur une liaison, un titre unitaire est disponible au prix de 5,50 $. Comme ailleurs dans le réseau, les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement à bord, lorsqu'ils sont accompagnés d'une personne de 14 ans et plus détenant un titre valide.

Pour réserver sa place à bord et consulter les horaires, visitez les sites Web des opérateurs : AML : croisieresaml.com ; Navark : navark.ca .

Portrait du service de navette fluviale 2023

Liaisons Montréal-

Mercier -

Boucherville

(N1) Vieux-

Port -

Boucherville (N2) Vieux-

Port - Pointe-

aux-

Trembles -

Varennes** (N3) Vieux-Port -

Île

Sainte-

Hélène** -

Longueuil (N4) Express Vieux-

Port - Île Sainte-

Hélène (N5) Montréal-

Mercier - Île

Charron (N6) Temps de

parcours 30 min 30 min 45 min 25 min 5 min 15 min Fréquence

du service 45 min 45 min 45 min 60 min 60 min 60 min Intervalle :

départs de

Montréal* L-V : 6h30 - 19h15

(21h30 en SE) S, D, fériés : 11h - 19h15 (21h30 en SE) L-V : 6h45 -19h30 (21h en SE) S, D, fériés : 9h45 - 19h30 (21h en SE) L-V : 7h -19h45

(21h15 en SE) S, D, fériés : 10h - 19h45 (21h15 en SE) L-J : 9h - 19h V, S, D, fériés :

9h - 20h (22h en

SE) S, D, fériés : 9h30 - 21h30 S, D, fériés : 10h -17h Intervalle :

départs vers

Montréal* L-V : 5h45 - 18h30 (20h45 en SE) S, D, fériés : 10h15 - 18h30 (10h45 en SE) L-V : 6h -18h45 (20h15 en SE) S, D, fériés : 9h - 18h45 (20h25 en SE) L-V : 6h - 18h45 (20h15 en SE) S, D, fériés : 9h - 18h45 (20h15 en SE) L-J : 9h30 - 19h30 S, D, fériés : 9h30 - 20h30 (22h30 en SE) S, D, fériés : 10h - 22h S, D, fériés : 10h30 - 17h30 Capacité 47 places 48 places 47 places 196 places 196 places 48 places Période

d'opération 15 mai au 12

novembre 2023 15 mai au 15

octobre 2023 15 mai au 15

octobre 2023 15 mai au 15

octobre 2023 16 juin au 4

septembre 2023 17 juin au 4

septembre 2023 Armateur Navark Navark Navark AML AML Navark Correspon-

dances Montréal-Mercier STM - autobus :

22, 28 et 185

Métro : station Honoré-

Beaugrand (ligne

verte) Boucherville RTL - autobus :

61, 81, 82, 86,

87, 284 Stationnement

incitatif De

Montarville (à

proximité) Boucherville RTL - autobus :

61, 81, 82, 86,

87, 284 Stationnement

incitatif De

Montarville (à

proximité) Vieux-Port STM - autobus :

715 Métro : station

Champ-de-Mars

(ligne orange) Pointe-aux-

Trembles STM - autobus :

189 Vieux-Port STM - autobus :

715 Métro : station

Champ-de-Mars

(ligne orange) Varennes exo - autobus :

720, 721 Longueuil RTL - autobus :

17, 25, 76 Île Sainte-Hélène STM - autobus :

767, 768 et 777

Métro : station

Jean-Drapeau

(ligne jaune) Vieux-Port : STM - autobus :

715 Métro : station

Champ-de-Mars

(ligne orange) Vieux-Port STM - autobus :

715 Métro : station

Champ-de-Mars

(ligne orange) Île Sainte-Hélène STM - autobus :

767, 768 et 777

Métro : station

Jean-Drapeau

(ligne jaune) Montréal-Mercier STM -

autobus : 22, 28

et 185 Métro : station

Honoré-

Beaugrand (ligne

verte) Vélos

acceptés Oui Oui Oui Oui Oui Oui

*Départs supplémentaires durant la saison estivale (SE), du 17 juin au 4 septembre 2023.

**En raison des niveaux d'eau élevés qui empêchent l'installation de quais, les départs et arrêts à l'île Sainte-Hélène ainsi qu'à Varennes débuteront plus tard au printemps.

Consulter le site Web de l'ARTM pour connaître l'horaire complet et à jour.



À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

Renseignements: Information aux médias: Simon Boiteau, Conseiller, Affaires publiques et communications, [email protected]