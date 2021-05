Lancement de la saison 2021 de la ferme de rue Montréal

L'agriculture urbaine franchit une barrière et arrive sur les comptoirs d'un… quincaillier, une première au Québec!

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés au dévoilement d'un nouveau modèle économique qui émerge grâce à l'agriculture urbaine. La ferme « sur le bord du trottoir » qui a défrayé les manchettes en 2020 s'apprête à lancer sa saison 2021 marquée de premières et d'innovations.

TRANSFORMER UNE QUINCAILLERIE EN ÉPICERIE! UNE PREMIÈRE EN AGRICULTURE URBAINE À MONTRÉAL

Laitues, clous, tomates et marteaux feront maintenant bon ménage dans un nouveau modèle de développement « post-COVID ».

SYNERGIE UNIQUE ENTRE DIVERS MODÈLES D'ENTREPRISES POUR CRÉER UNE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT LOCALE ET DURABLE

La Ferme de Rue a créé un maillage sans précédent entre des acteurs d'horizons divers pour tout le cycle de sa production de plants de légumes et de fleurs. Résultat : une production écologique de qualité réalisée dans moins de 10 km et économiquement rentable pour tous les acteurs de la chaîne.

MICROFERME À IMPACT SOCIAL QUI MOBILISE LA COMMUNAUTÉ DES AFFAIRES

Ce sera l'occasion de dévoiler des partenariats d'impact qui permettent de jeter les bases pour une relance solidaire, prospère et verte.

DES SOMMITÉS EN AGRICULTURE MOBILISÉES AUTOUR DU PROJET

Des leaders de l'agriculture et l'horticulture urbaine et périurbaine et acteurs de changement seront présents :

Jean-Martin Fortier - Maraîcher, auteur, enseignant et conférencier

Albert Mondor - Horticulteur extrême, auteur et conférencier

Vous aurez aussi l'occasion d'entendre :

✔ Réal Migneault, fondateur de La Ferme de Rue Montréal

✔ Jean-François Delorme, propriétaire de la franchise RONA Major & Major, premier quincailler à obtenir son permis « d'épicerie-fleuriste »

La conférence de presse sera suivie d'une visite du site où se déroulera une activité de plantation en compagnie d'élèves de l'école Saint-André-Apôtre, voisine de La Ferme de Rue et d'intervenants impliqués à tous les niveaux de la chaîne de ce projet à fort impact social.

OÙ : RONA Major & Major Inc.,1540 Rue Sauvé E, Montréal, QC H2C 2A7 Suivi d'une activité de plantation au site de La Ferme de rue Montréal, au 10 120 avenue d'Auteuil, Montréal, QC H3L 2K1; un terrain de 6 000 pi2 prêté par la paroisse Saint-Benoît.

QUAND : Mardi le 18 mai, 10 h

Cet événement extérieur sera tenu dans le respect des consignes de santé publique.

