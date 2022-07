Des intervenants élites et des experts de toutes les industries ont discuté de la façon d'améliorer le rôle de soutien de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement régionales et ont présenté de nouvelles idées pour approfondir la coopération internationale par le biais du nouveau corridor commercial international terre-mer (ILSTC) au forum.

« L'interconnectivité est au cœur de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, où la visualisation est l'un des aspects clés, a déclaré Josephine Teo, ministre des communications et de l'information et vice-ministre des affaires intérieures de Singapour.

« PSA et le Port and Logistics Office de Chongqing ont commencé à travailler ensemble pour vérifier la faisabilité de l'initiative de connectivité internationale dédiée (IDC) Chine-Singapour (Chongqing), a-t-elle déclaré. Lorsque cela sera réussi, les expéditeurs et les propriétaires de marchandises pourront vérifier plus efficacement l'état de leurs marchandises et gérer la chaîne d'approvisionnement de façon plus souple. »

Kho Choon Keng, président de la Chambre de commerce et d'industrie chinoise de Singapour, a déclaré que le CCI-ILSTC est non seulement un corridor pour le commerce, mais il incarne également la vision d'un développement partagé.

« La coopération sino-singapourienne a connu différents stades de développement tels que l'industrialisation, l'urbanisation et le développement durable vert, a-t-il affirmé. Maintenant, elle rattrape la vague de développement de l'économie numérique et des technologies de l'information. »

L'indice de développement de 2021 et le guichet unique du commerce international du ILSTC en Chine occidentale ont été publiés après le forum.

Les données montrent que l'indice de développement du ILSTC en 2021 était de 112,9, où les trois indicateurs de premier niveau de portée, de qualité et de compétitivité ont connu une croissance. L'exploitation globale du ILSTC a atteint un nouveau niveau, ce qui souligne son effet positif sur le développement des régions le long du parcours.

À la quatrième WCIFIT, Chongqing et Sichuan ont signé 71 projets majeurs avec un investissement contractuel de 227,03 milliards de yuans (environ 33,53 milliards de dollars américains), en matière de véhicules à énergie nouvelle, d'information électronique, de biomédecine et de finance moderne. Au total, 1 212 entreprises de 26 pays et régions ont participé à la foire.

Les entreprises du palmarès Fortune 500 apportent des technologies et des produits flambant neufs à l'événement. eBay, Amazon, Microsoft, Google, Ailesco et d'autres acteurs du commerce électronique transfrontalier ont également présenté leurs derniers résultats et leurs plus récents produits à la foire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864699/20220722172116.jpg

SOURCE iChongqing

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Xi'ang'yi Cao, +86-17830576785, [email protected]