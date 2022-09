LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2022-2023 - Une année théâtrale bien remplie avec 8 spectacles !

QUÉBEC, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire d'art dramatique de Québec (CADQ) est très heureux de lancer sa programmation 2022-2023. Cette année, les étudiant.e.s présenteront huit spectacles naviguant parmi plusieurs genres : du réalisme magique, du théâtre russe, de la poésie québécoise et même… de la science-fiction.

Venez découvrir avant tout le monde le talent de nos finissant.e.s en jeu et en scénographie : Marianne Amyot, Sabrina Angers, Camille Beauchemin, Marie-Pascale Chevarie, Pascale Chiasson, Mathilde Eustache, Antoine Gagnon, Margo Ganassa, Constance Gosselin, Ariane Ouellet, Emmanuel Pelletier-Michaud, Benoît Rivard, Charles Roberge, Charlyne Roux et Gabriel Sénéchal.

Voici un aperçu de la programmation, avec une emphase toute particulière sur la première production qui prendra l'affiche dans trois semaines seulement :

Du 11 au 16 octobre

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT

Adam Peck et Sally Cookson, d'après le roman de Patrick Ness A Monster Calls

Traduction et mise en scène : Amélie Bergeron

Cette première pièce est la version théâtrale du populaire roman de Patrick Ness A Monster Calls qui avait aussi été présentée au cinéma en 2016.

Un bref résumé

Rien ne va plus dans la vie de Charlie. Sa mère est très malade et même s'ils.elles tentent tous.tes les deux de se convaincre du contraire, tout indique qu'elle ne s'en sortira pas. Puis une nuit, Charlie entend son nom murmuré par la fenêtre. Un monstre est venu à sa rencontre pour l'obliger à affronter sa plus grande peur, sa vérité. Un texte à la frontière du fantastique explorant les très nombreuses zones grises qui existent entre « le bien » et « le mal ».

Du réalisme magique

Si dans la pièce originale l'arbre est un grand if qui se meut à la manière des Ents du Seigneur des anneaux, ici, il sera plutôt suggéré par un jeu de mouvements et de textures afin de maintenir le côté mystérieux et cauchemardesque qui prendra d'assaut la scène lors des cauchemars de Charlie, le jeune personnage principal. Les acteur.trice.s seront presque toujours tous.tes ensemble sur scène afin de favoriser les changements rapides de lieux et ils.elles joueront plusieurs personnages de cette histoire qui risque de vous émouvoir à plusieurs reprises.

Du 6 au 11 décembre

LES BAS-FONDS

Maxime Gorki dans une traduction de Serge Rolet

Mise en scène : Hugues Frenette

Du 28 février au 5 mars

LA CRÉATION DES FINISSANT.E.S

Mise en scène : Gabriel Cloutier-Tremblay et Lé Aubin

Du 9 au 14 mai

LES CHRONIQUES DE PETER SANCHIDRIAN

Jose Padilla dans une traduction de Victoria Mariani

Mise en scène : Nancy Bernier

Pour en savoir plus sur les spectacles présentés cette saison, visionnez la vidéo de programmation de nos finissant.e.s.

Le détail complet des productions et événements de la prochaine année est disponible dans le dépliant programmation 2022-2023. Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Web du Conservatoire où vous trouverez tous les ajouts, annulations ou changements à celle-ci.

Les billets pour la première production sont en vente dès maintenant via la billetterie du Conservatoire.

15 $ régulier | 8 $ étudiant

+ frais de service

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique québécoise à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

