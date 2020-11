Lancement de la programmation 2020-2021

Le dévoilement des productions se fera à midi, sur Facebook, par une vidéo où Jacques Leblanc, directeur, présentera les différents spectacles qui seront joués par les finissant.e.s et les étudiant.e.s de 2 e année à Québec. « La programmation devait être lancée le jour où tous les théâtres ont fermé en septembre et les finissants ont dû mettre sur pause leur premier spectacle, eux qui avaient aussi subi les frais du confinement au printemps. Mais avec tout ce qui se passe présentement à Québec, nous n'en pouvons plus d'attendre. Nous avons besoin de beau et d'amour ! Nous voulons que vous tombiez amoureux de nos finissants, et ce, peu importe les moyens ! », commente M. Leblanc. Consultez la vidéo en primeur ici!

CYRANO DE BERGERAC

Mise en scène d'Alexandre Fecteau

Du 8 au 13 décembre | 19 h 30

La saison débute en décembre avec le metteur en scène Alexandre Fecteau qui revisitera, comme vous ne l'avez jamais vu, le grand classique d'Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac. Ce spectacle viendra répandre une bonne dose d'amour sur la vieille capitale et dans vos maisons en prenant la forme d'une webdiffusion qu'il sera possible de se procurer via la billetterie en ligne.

Cyrano de Bergerac, en quelques mots

Tout le monde connait l'histoire de Cyrano, cet homme de lettres et de guerre follement amoureux de sa cousine Roxane, qui n'ose avouer son amour à cause d'une partie de son physique quelque peu disgracieuse. Mais avec Alexandre Fecteau, ce classique populaire du théâtre français de plus de 1600 vers en alexandrins prendra une tournure différente.

Quatre actrices dans la peau de Cyrano

Ce sont quatre finissantes du Conservatoire qui s'échangeront le rôle grandiose de Cyrano sur la scène et qui feront leur cour à Roxanne par l'entremise de Christian, cet homme beau et courageux doté de tous les atouts, mais qui ne peut discourir sur l'amour comme le fait si bien Cyrano. Cyrano deviendra ainsi un personnage féminin à part entière et les questions d'orientation sexuelle viendront ajouter de la profondeur au conflit intérieur de Cyrano.

« On ne change pas l'époque et on garde l'anachronisme que Cyrano en femme n'aurait pas pu être soldate et que l'homosexualité aurait été cachée. Mais ce qui est bien quand on revisite sous un autre angle les classiques très connus comme Cyrano de Bergerac, c'est que cela nous permet de nous voir différemment à travers l'œuvre et nous amène à nous poser de nouvelles questions, ancrées dans la période actuelle. » - Alexandre Fecteau

C'est donc l'occasion de découvrir avant tout le monde le talent de nos finissant.e.s en jeu et en scénographie : Juan Fernando Arango Patino, Ines Sirine Azaiez, Megan Bastien, Mariann Bouchard, Michaël Breton, Charlie Cameron-Verge, Lauréanne Dumoulin, Laurie Foster, Élisabeth Lavoie, Noémie Richard, Pierre-Olivier Roussel, Thomas Royer, Gabriel Samson I et Emily Wahlman.

BILLETTERIE

Cyrano de Bergerac sera disponible en webdiffusion. Vous aurez donc la possibilité de voir une captation en direct de la pièce, dans le confort de votre foyer, comme si vous y étiez !

8 $ pour la webdiffusion

PROGRAMMATION 2020-2021

Du 2 mars au 7 mars 2021, c'est Gill Champagne qui reprend la scène avec Confrérie de parole, une réunion de deux œuvres de Daniel Danis qui devaient être jouées en octobre dernier. Tout de suite après et toujours en mars, c'est au tour de Jean-Sébastien Ouellette et Isabelle Hubert de mettre en scène la création des finissant.e.s sous la forme d'une websérie, une première au Conservatoire ! Celle-ci prendra la forme d'une comédie dramatique de 11 capsules qui promet de vous étonner. Et finalement, au mois de mai, s'invite une programmation double portant sur deux nouvelles de Nadine Bismuth, Le brunch et la demoiselle d'honneur, qui seront mises en scènes par les deux finissantes du programme Mise en scène et création, soit Marie-Josée Godin et Maria Alexandrov.

50 ans d'histoire et de poésie

Les étudiant.e.s de deuxième année soulignent aussi les 50 ans de la Crise d'octobre lors de la lecture du scénario de Michel Brault, Les Ordres, mis en lecture par Marie-Ginette Guay, en collaboration avec Frédérique Bradet, qui sera diffusée en novembre via une baladodiffusion disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Et comme il s'agit aussi du 50e anniversaire de l'œuvre de Gaston Miron, L'homme rapaillé, le récital poétique de cette année, également sous la direction de Marie-Ginette Guay, a pour titre Miron le magnifique!

Consultez l'ensemble de la programmation ici!

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique québécoise à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

