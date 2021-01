Lancement de la première coopérative spécialisée en service médical d'urgence aéroporté en Amérique du Nord

QUÉBEC, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La coopérative de solidarité Helico Secours annonce que ses services seront bientôt disponibles sur tout le territoire du Québec. La coopérative sera spécialisée dans le sauvetage et transport médical héliporté. Elle exploitera une flotte d'aéronefs dédiés à sa mission.

La formule coopérative est un modèle connu au Québec et nous sommes d'ailleurs appuyés par la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) pour la mise sur pied du projet.

La mission de la coopérative Helico Secours est d'offrir une accessibilité équitable au transport médical aérien et héliporté d'urgence aux Québécois·es, afin qu'ils puissent recevoir des soins de santé avancés et augmenter leurs chances de survie, peu importe qu'ils habitent en milieu urbain, rural ou en région éloignée.

« Vouloir aider le plus de familles possibles, pas seulement ceux qui font du plein air, mais bien M. et Mme. Tout le monde, afin de leur apporter tranquillité d'esprit et sécurité, tel est notre objectif », affirme François Rivard, membre fondateur, spécialiste en aéromédical au Québec.

Une coopérative se concrétise autour de personnes, de regroupements, de partenaires et de sociétés dont les membres sont propriétaires et visent un développement économique et social durable pour la société québécoise.

« Nous sommes contrôlés par les organisations membres qui utilisent nos produits et services. Ce sont les personnes qui contrôlent notre organisation, et non l'argent. Chaque membre a le même droit de s'exprimer », déclare Hakim Guiddir, membre fondateur et pilote d'hélicoptère.

La coopérative Helico Secours accorde la priorité aux gens et fonde ses décisions opérationnelles sur des objectifs de bénéfice patient, elle se distinguera donc de façon marquée de sa concurrence.

« Être une coopérative, c'est participer au bien commun, avec un service plus juste et équitable. Plus nous serons nombreux à partager les mêmes valeurs, plus nous contribuerons à sauver des vies dans la collectivité », souligne Frédéric Lemoine, membre fondateur et paramédic de vol.

La coopérative regroupe quatre (4) catégories de membres, soit les membres :

Utilisateurs particuliers

Utilisateurs corporatifs

Travailleurs

De soutien.

Pour devenir membre utilisateur, les parts de qualification à vie remboursable débute à 50$. Le membre pourra ainsi bénéficier de rabais sur les forfaits de service annuel, allant d'une personne seule jusqu'à toute la famille.

