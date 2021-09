Lancement de la première bibliothèque mondiale de données sur les maladies pulmonaires interstitielles issue de la collaboration entre le milieu universitaire et l'industrie

La base de données très attendue du Open Source Imaging Consortium (OSIC), qui est pilotée par des experts mondiaux en pneumologie, en radiologie et en intelligence artificielle, est la plus diversifiée et la plus importante dans le domaine des maladies pulmonaires fibrotiques rares.

HOLLAND, Michigan, 7 septembre 2021 /CNW/ - Le Open Source Imaging Consortium (OSIC) a annoncé aujourd'hui le lancement de son répertoire mondial riche en données anonymes provenant de tomodensitométries haute résolution (TDM-HR) et d'information clinique concernant les pneumopathies interstitielles. Cette base de données unique en son genre est la plus grande et la plus diversifiée au monde. Elle contient une multitude de données cliniques et d'imagerie du monde réel à la fois multiethniques et multicentriques. À l'heure actuelle, la bibliothèque de données OSIC héberge près de 1 500 scans anonymes dont la qualité est contrôlée et les données connexes. Par ailleurs, 5 000 autres scans se trouvent dans la file d'attente du contrôle de la qualité. Le répertoire est en bonne voie d'atteindre son objectif de 15 000 scans anonymes, accessibles aux membres de l'OSIC, d'ici au premier trimestre de 2022.

L'OSIC, un effort de coopération mondial sans but lucratif au titre du sous-alinéa 501(c)(3), entre le milieu universitaire, l'industrie et des groupes de défense des patients, a été créé pour permettre des progrès rapides et ouverts dans la lutte contre la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), les pneumopathies interstitielles fibreuses et d'autres maladies respiratoires, y compris les symptômes d'emphysème. Des radiologues, des cliniciens, des informaticiens et des concurrents de l'industrie du monde entier ont collaboré pendant près de trois ans à la création de la base de données elle-même. Ils travaillent ensemble pour faire progresser les biomarqueurs d'imagerie numérique afin d'être en mesure d'utiliser l'imagerie pour établir le diagnostic, le pronostic et la prédiction de la réaction au traitement. Tous les algorithmes créés par OSIC seront accessibles à tous les patients.

« Le répertoire OSIC est né d'une collaboration dans son sens le plus pur, avec des gens de disciplines, d'organisations et de pays différents qui se sont rassemblés au nom des patients partout dans le monde. Cette capacité de recueillir et d'organiser des images et des données cliniques anonymisées de partout dans le monde représente l'avenir de la science clinique », a déclaré Dr Kevin Brown, responsable des services de pneumologie du National Jewish Health et du OSIC. Nous avons vu des efforts comme celui-ci dans le cas de maladies communes par le passé, mais rien de semblable en ce qui concerne les maladies rares. Au fur et à mesure que la base de données OSIC prendra de l'ampleur et que nous en tirerons continuellement des leçons, il en résultera une amélioration réelle et substantielle de notre capacité de poser un diagnostic précoce, de prédire les résultats et de mesurer les réactions aux traitements ».

« Au cours des dernières années, nous avons observé des progrès rapides dans l'analyse avancée de l'imagerie médicale. Toutefois, l'un des principaux obstacles à l'exploitation de cette technologie utilisée pour étudier la fibrose pulmonaire est le manque de vastes répertoires d'imagerie diversifiés nécessaires pour la formation en informatique, a déclaré le Dr Simon Walsh, responsable des services de radiologie du National Heart and Lung Institute de l'Imperial College London et de l'OSIC. Le OSIC répond à ce besoin non satisfait en fournissant aux chercheurs les données nécessaires pour développer des applications basées sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer les soins aux patients et de faciliter la médecine de précision. La capacité de prédire de façon fiable la progression de la fibrose pulmonaire chez un patient permettrait aux médecins d'entreprendre le traitement approprié le plus tôt possible et de ralentir la progression de la maladie. Cela demeure l'un des défis les plus urgents pour une prise en charge efficace des patients atteints d'une pneumopathie fibrotique. »

La bibliothèque de données OSIC a été construite avec des images et des données cliniques provenant de diverses sources, et chaque acquisition a été rendue anonyme grâce à un contrôle de la qualité personnalisé et automatisé. L'organisation cherche à obtenir des examens supplémentaires auprès d'organismes gouvernementaux et de groupes de défense des droits des patients, et par l'entremise d'efforts de sensibilisation directs auprès de ceux-ci. La base de données a été validée par deux sociétés mondiales de protection de la vie privée conformément au règlement général sur la protection des données et à la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), et dispose des approbations du comité d'éthique indépendant central et de nombreux comités d'éthique d'institutions indépendantes. Elle sera gérée conformément à l'ensemble des lois, réglementations, consentements et restrictions connexes applicables en matière de confidentialité.

« L'avenir de la recherche médicale dépend fortement de notre capacité à rassembler des quantités importantes de données et à les rendre disponibles pour favoriser des recherches scientifiques détaillées et accessibles. Nous sommes fiers que l'OSIC soit à l'avant-garde de ce mouvement », a déclaré le Dr David Barber, responsable de la science computationnelle à l'University College London et de l'OSIC. Les données constituent l'essence du progrès scientifique, et la bibliothèque de données OSIC contient déjà des données préliminaires suffisamment riches pour mieux comprendre les causes de la maladie, ce qui mène à un traitement optimisé et à des résultats améliorés pour les patients ».

Le OSIC est dirigé par les experts en la matière Dr Kevin Brown, Dr Simon Walsh et Dr David Barber. Il est également soutenu par une liste impressionnante d'institutions et de partenaires internationaux, dont l'American Lung Association, EU-IPFF, PF Warriors, Action for Pulmonary Fibrosis, Boehringer Ingelheim, Siemens Healthineers, CSL Behring, Galapagos, FLUIDDA, Brainomix, National Jewish Health, National and Kapodistrian University of Athens, Université de Lyon, Hospices Civils de Lyon, University of Vienna, National Hospital Organization Kinki-Chuo Chest Medical Center, Royal Brompton and Harefield Foundation Trust, University of Arizona College of Medicine - Phoenix, Pavilhão Pereira Filho - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, The Research Institute of St. Joe's Hamilton, Thirona, Universita di Genova, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, VIDA Diagnostics et imvaria.

