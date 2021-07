Lancement de la plateforme transactionnelle Le Bon Panier

Site de consommation locale, pour favoriser l'économie nationale.

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Véritable alternative aux géants mondiaux du commerce numérique, la nouvelle plateforme transactionnelle 100 % québécoise lebonpanier.ca compte déjà une cinquantaine de boutiques et plus de 8000 produits.

C'est avec l'explosion de la vente en ligne durant la pandémie que les co-fondateurs Renaud Guyon et Roberto Mas se sont lancés dans le développement de cette plateforme, sans plusieurs millions de subventions, mais avec une vision, une mission et des objectifs.

Vision claire : Fabriquer, partager, découvrir et redistribuer les richesses du Québec, au Québec, pour les Québécois.

Mission simple : Rendre le commerce local en ligne accessible à tous et stimuler l'économie du Québec.

Objectifs précis. D'ici trois mois, consolider la base de vendeurs et se positionner auprès des consommateurs comme un acteur crédible de la vente en ligne au Québec.

« La pandémie laissera une économie fragilisée et une crise climatique toujours d'actualité. Il y a urgence à consommer localement, écologiquement et économiquement responsable, et ainsi favoriser l'économie nationale. »

Renaud Guyon / Co-fondateur

Audrey-Ann Jean-Weisz et Raphaël Picard, co-fondateurs et développeurs insistent sur l'ambition d'offrir aux Québécois un endroit où ils peuvent consommer des produits de chez eux en explorant de nouveaux magasins locaux dans leur quartier, faire livrer leurs produits ou les récupérer en magasin.

Rendre aussi l'achat local facile pour le vendeur. « Nous voulons aider nos commerces locaux à réussir et faire une différence au sein même de notre communauté. Le vendeur s'inscrit gratuitement et est accompagné pour booster sa visibilité en ligne, trouver de nouveaux clients, et rester en contact avec eux sur les réseaux sociaux » explique Roberto Mas.

La feuille de route est déjà définie jusqu'en 2022. D'ici fin 2021, bonification de l'expérience vendeur et client (ramassage local chez le marchand, système de coupons et codes promo, achat de cartes cadeaux), lancement de la version anglaise et d'une application mobile native, programme de fidélisation et intégration de la plateforme avec des systèmes de gestion d'inventaire et de vente en ligne. En 2022, ouverture aux vendeurs particuliers, vente de produits dématérialisés, entreposage et réseau de livraison.

L'équipe passionnée l'affirme avec fierté : « Nous lançons une plateforme 100% québécoise, à l'image de la province : humaine, éthique, interconnectée, pour valoriser les qualités uniques qui donnent à nos quartiers leurs caractères distincts. »

