LANCEMENT DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE « PRENDS L'AIR » - pour aider à contrer les comportements violents

QUÉBEC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence lance aujourd'hui une toute nouvelle plateforme numérique destinée aux hommes ayant des comportements violents : prendslair.ca. La date d'aujourd'hui nous semblait tout indiquée, au cœur des « 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes », pour marquer à nouveau notre engagement à promouvoir les relations égalitaires et à lutter contre la violence conjugale.

Depuis 35 ans, à cœur d'homme (acoeurdhomme.com) et ses organismes membres interviennent auprès des hommes auteurs de violence afin qu'ils prennent conscience de leurs comportements violents et des impacts sur toutes les personnes qui les subissent, qu'ils en acceptent la responsabilité et qu'ils décident de choisir une vie sans violence.

Rendue possible grâce à la participation financière du ministère de la Santé et des Services sociaux, cette plateforme numérique est une initiative d'à cœur d'homme réalisée par l'agence Locomotive. Le Secrétariat à la condition féminine et plusieurs autres partenaires ont grandement contribué à son développement.

L'expérience proposée sur Prends l'air s'appuie sur notre expertise et nos méthodes d'intervention, mais poursuit principalement deux objectifs : la sensibilisation et la prévention. Bien que cette plateforme se veuille inclusive, elle s'adresse principalement aux hommes puisqu'ils constituent la grande majorité des auteurs de violence tout en étant ceux qui hésitent le plus à demander de l'aide.

Cette expérience parle aux hommes qui se questionnent sur leurs comportements, à ceux qui savent que leurs comportements sont inadéquats, mais qui hésitent à entreprendre un changement et à ceux qui veulent comprendre pourquoi ils choisissent d'utiliser la violence.

Sur la plateforme, on retrouve 7 capsules vidéo dans lesquels des intervenants d'expérience s'adressent aux l'utilisateur afin de :

Permettre l'identification de leurs comportements violents ;

Les sensibiliser aux nombreuses conséquences de la violence sur les victimes, les enfants, les proches et sur eux-mêmes ;

Les accompagner vers le changement en proposant des moyens concrets et des solutions alternatives qui favorisent le choix de non-violence.

On y retrouve également deux autres sections qui permettront de :

Faire connaître les ressources d'à cœur d'homme et valoriser la demande d'aide et le référencement ;

Faciliter la conversation à propos de la violence en outillant les proches témoins d'un mécanisme de partage simple d'utilisation qui permet d'aborder la problématique, agir, dénoncer, proposer des solutions.

Pour l'utilisateur, l'expérience se déroule dans un environnement visuel et sonore inspiré de la nature qui se veut invitant, mais surtout apaisant et propice à la réflexion.

