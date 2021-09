Lancement de La Pesée 5.0 - « Alimentation et Stretching à bas impact » - Une combinaison gagnante offerte par un duo d'exception pour les femmes en pré-ménopause ou ménopausées

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec - Un duo intergénérationnel composé de Lisa Marois 61 ans et de Mylène Massé 31 ans, met en ligne un programme de perte de poids et de stretching à bas impact pour encourager les femmes en pré-ménopause ou ménopausées. Les principaux objectifs de la Pesée 5.0 sont de conscientiser la clientèle visée à l'importance d'atteindre un poids santé dans une perspective de bien-être et de plaisir alimentaire, tout en affinant et tonifiant le corps féminin avec des séances de stretching à bas impact, et ce, sans souffrir le martyre.

La Pesée 5.0 créée par La Fille en forme (Mylène Massé, naturopathe) et Terraquaflo (Lisa Marois, coach en flexibilité et en aqua santé) aide les femmes à perdre une moyenne de 3 à 5 kilos de petites rondeurs sur une période totale de 8 semaines. Ce programme, spécialement conçu pour les femmes en pré-ménopause ou ménopausées, propose 8 semaines de menus quotidiens et 8 séances d'étirements à bas impact pour sculpter et tonifier le corps pendant le processus.

Alors que les effets physiologiques de la ménopause ne sont pas une sinécure, la Pesée 5.0 vise à accompagner la femme vers une perte de poids raisonnable tout en changeant de fâcheuses habitudes alimentaires et en améliorant la posture, les raideurs musculaires et la flexibilité en effectuant des étirements accessibles à toutes.

Pendant plusieurs années, les deux entrepreneures ont accompagné plusieurs femmes dans la région de la Haute-Yamaska. La Pesée 5.0 s'est avérée un réel succès alors que de nombreuses cohortes ont atteint des objectifs réalistes et bien au-delà de ceux escomptés. Afin d'atteindre un bassin plus large de femmes en pré-ménopause ou ménopausées, la Pesée 5.0 est maintenant offerte en ligne sur https://www.terraquaflo.ca/ et/ou http://www.lafillenforme.ca

SOURCE TerraquaFlo

Renseignements: Sources: Lisa Marois 514-796-6051, www.terraquaflo.ca www.lafillenforme.ca, Mylène Massé , www.lafilleenforme.ca; Demande d'entrevue: Claude Surprenant, 514-292-9767