Deux fois plus de familles auront un accès direct à des aliments frais en 2023

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les Fermes Lufa annonce le lancement de son organisme de bienfaisance enregistré pour faire grandir son Programme de dons directs . Cette étape importante pour améliorer l'accès aux aliments frais et responsables des familles québécoises qui en ont le plus besoin s'accompagne d'un nouveau partenariat à long terme avec la Fondation Lucie et André Chagnon à travers ses investissements axés sur la mission pour un montant de 7 M$ sous forme de prêt.

Les membres de l'équipe des Fermes Lufa ayant collaboré à la création du Programme de dons directs. (Groupe CNW/Les Fermes Lufa)

Avec la Fondation des Fermes Lufa, deux fois plus plus de familles dans le besoin auront accès à des paniers hebdomadaires d'aliments frais, locaux et responsables, et ce, sans aucuns frais administratifs grâce à la plateforme en ligne automatisée de l'entreprise. La Fondation des Fermes Lufa est entièrement indépendante avec une gouvernance dédiée, ce qui lui permet de recueillir des dons externes et de bâtir un programme encore plus solide, dont la seule priorité est de répondre à un besoin de base des familles en situation de vulnérabilité.

L'investissement de la Fondation Chagnon contribuera à la poursuite du Programme de dons directs. « Ce partenariat entre La Fondation des Fermes Lufa et Fondation Lucie et André Chagnon nous permet de bâtir une toute nouvelle forme de philanthropie efficace et transparente, afin d'améliorer la sécurité alimentaire du Québec en offrant un accès direct aux aliments frais à ceux qui en ont le plus besoin », déclare Mohamed Hage, co-PDG et cofondateur des Fermes Lufa.

Doubler le nombre de bénéficiaires au Programme de dons directs

D'ici le printemps, le nombre de familles bénéficiaires passera de 125 à 250 grâce aussi à la générosité des clients des Fermes Lufa et au soutien de son nouveau partenaire, la Fondation Lucie et André Chagnon. L'entreprise recherche actuellement de nouvelles organisations partenaires qui combattent également l'insécurité alimentaire, afin de les aider à soutenir encore plus de gens dans le besoin.

En conclusion, le Programme de dons directs résulte directement de la culture entrepreneuriale et sociale unique des Fermes Lufa : identifier un problème, trouver une solution innovante et efficace et répliquer ces façons de faire. Une bénéficiaire affiliée à la Maison Benoît Labre, une des organisations partenaires du Programme, témoigne ainsi de l'impact de l'initiative sur son quotidien : « Merci énormément pour vos paniers : j'ai l'impression de vivre un rêve - pouvoir recommencer à goûter et à manger santé. Ma fille est folle de joie! »

Le Programme de dons directs en un coup d'oeil :

Comment ça marche : les bénéficiaires reçoivent 25 $ par semaine par membre de la famille en plus d'un rabais sur les fruits et légumes pour faire gratuitement leur épicerie en ligne et recevoir leur commande livrée à la maison (comme n'importe quel autre client des Fermes Lufa).

Nombre de familles bénéficiaires : 120 familles (550 personnes en tout).

Nombre d'organismes partenaires affiliés au programme : 7.

Nombre de donateurs en 2022 : 9 859.

Montants des dons reçus en 2022 : 470 000 $.

Montant octroyé par Les Fermes Lufa : 93 000 $.

Frais administratifs de gestion du programme : 0 $.

