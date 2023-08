MONTRÉAL, le 10 août 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « Société ») (TSX: TAIG), un fabricant chef de file de véhicules électriques (VE) hors route, est très fière d'annoncer le lancement de son tout dernier modèle, OrcaMC Performance, qui marque une étape significative au sein de l'industrie maritime. Après plus de six ans de recherche, de développement et d'ingénierie de pointe, Taiga dévoile sa motomarine 100 % électrique, proposée à partir de 19 490 $ USD, rendant les véhicules hautement performants plus accessible à la nouvelle génération de passionnés de sports nautiques.

Nouvelle OrcaMC Performance (Groupe CNW/Corporation Moteurs Taiga)

« Orca Performance, c'est un véritable changement de paradigme. Ce modèle révolutionnaire constitue un saut de géant dans l'électrification de masse de la navigation de plaisance, démontrant notre engagement à repousser les limites et à offrir le plaisir des performances exceptionnelles à des prix compétitifs », a déclaré Samuel Bruneau, PDG et co-fondateur de Taiga. « Nos équipes de conception et d'ingénierie se sont surpassées et nous ont permis d'accomplir l'impossible : optimiser nos modèles pour une production à plus grande échelle sans compromettre les lignes caractéristiques de l'Orca, son hydrodynamisme ou son accélération tout simplement exaltante », a-t-il ajouté.

Mission première : redéfinir la navigation de plaisance de manière durable.

Orca Performance transforme la motomarine en un modèle 100 % électrique performant, silencieux et zéro émissions, avec des coûts d'exploitation réduits sur toute sa durée de vie.

« Adieu les voyages à la station-service, les allers-retours pour transporter le carburant jusqu'au quai, les déversements dans le lac, et les entretiens sans fin du moteur, car il faut le dire, Orca Performance réinvente véritablement l'expérience de posséder une motomarine », a expliqué Sam Bruneau. « Profiter d'un après-midi sur l'eau avec jusqu'à 2 heures d'autonomie, recharger, débrancher, et recommencer : ce sont autant de possibilités qu'offre Orca Performance, un modèle qui demeure fiable année après année, n'impliquant qu'un entretien minimal. Notre idée est simple : offrir aux passionnés de sport nautiques la chance de se concentrer sur ce qui compte vraiment, comme explorer la nature avec des amis, la famille, et préserver ce même environnement pour les générations futures », a-t-il souligné.

Une attention particulière a été portée à chaque aspect de la conception pour offrir une expérience utilisateur sans précédent, spécialement pensée pour les passionnés de sport nautiques. Un système de propulsion entièrement clos, conçu en premier pour les motoneiges Taiga, garantit non seulement qu'aucun polluant n'est introduit dans l'eau, mais signifie également qu'aucune hivernisation spéciale n'est nécessaire. Les systèmes auxiliaires ont une très faible consommation parasitaire, de sorte que le véhicule peut rester débranché jusqu'à trois ans sans décharger la batterie.

Depuis la rive, la motomarine Orca Performance est inaudible. Elle glisse silencieusement sur l'eau et est jusqu'à 30 dB1 plus silencieuse que les motomarines à essence. Les commandes avancées du moteur permettent, pour la première fois dans l'industrie, un impulseur adaptatif qui ralentit la rotation lorsque la motomarine saute dans les airs, améliorant ainsi son efficacité et réduisant encore davantage les niveaux de bruit.

Des performances conçues pour l'excellence.

Grâce à des innovations audacieuses, Orca Performance marque un grand pas en avant au sein de l'industrie. Ces dernières, intégrées à travers sa nouvelle coque, sa batterie sophistiquée et sa technologie de propulsion électrique, en améliorent aussi la production et permettent son automatisation. La coque, entre autres, utilise des composites renforcés de fibres moulées sous haute pression développés au cours des trois dernières années et fabriqués au Canada. Précisément moulée, cette nouvelle coque est extrêmement optimisée sur le plan hydrodynamique pour favoriser des virages à la fois agiles et dynamiques, et une conduite performante et contrôlée, et ce, qu'importe les conditions. Situé sous la ligne de flottaison, le centre de gravité de la batterie contribue également à la stabilité exceptionnelle de la motomarine.

L'ajout de la toute nouvelle génération de batteries Taiga est une autre des avancées révolutionnaires dans l'intégration de composant, avec plus de 700 pièces supprimées, permettant ainsi une production simplifiée. Conçue de A à Z, la batterie au lithium-ion scellée permet d'atteindre en toute sécurité une puissance maximale, pendant toute sa durée de vie, même dans des environnements de vibrations extrêmes, ou d'eau salée.

Grâce aux systèmes de charge automobile standards, la recharge d'Orca Performance est simple : il suffit de la brancher pendant la nuit avec le connecteur mobile inclus, de la connecter à des bornes de niveau 2 pendant 3,5 heures, ou d'opter pour la recharge rapide à courant continu pour atteindre 80 % en moins de 40 minutes1.

Orca Performance est aussi propulsée par l'unité motrice de sixième génération intégrant moteur et onduleur de Taiga, offrant une performance accrue jusqu'à 120 kW, un couple de 170 Nm et une vitesse maximale de 9 000 tr/min. Avec un couple maximum sur une plage étendue et une réponse quasi instantanée en millisecondes, cette unité offre une accélération précise et sensationnelle à toutes les vitesses.

Commandes intelligentes et connectivité.

Les technologies matériel et logiciel intégrée de Taiga permettent un contrôle sans précédent pour affiner l'unité motrice, la batterie et les systèmes du véhicule, qui s'ajustent en fonction de la motomarine. En constante amélioration, chaque véhicule Taiga est équipé de la LTE (Bluetooth® et Wi-Fi inclus) pour recevoir des mises à jour sans fil. Ces mises à jour peuvent ajuster à distance les systèmes du véhicule, mettre à jour l'interface utilisateur, en y incluant les nouvelles fonctionnalités, et fournir des informations sur l'entretien de manière préventive. Aujourd'hui, cette fonctionnalité va encore plus loin, grâce à l'introduction de l'application mobile Taiga, qui sera bientôt disponible sur le Google Play Store et l'Apple App Store, offrant un accès facile à la configuration de la recharge, entre autres fonctionnalités.

Depuis le guidon, les conducteurs peuvent sélectionner des modes de fonctionnement, contrôler l'activation du commutateur de navigation et surveiller les paramètres en direct sur l'écran HD de 7". Orca Performance propose trois modes de conduite par défaut : le mode économie « Range » pour une conduite confortable, le mode « Sport » pour des virages dynamiques et le mode « Wild » pour une accélération exceptionnelle et une performance maximale. En ajustant les niveaux de commande d'une simple pression sur un bouton, la dynamique de conduite passe d'un style agile à un style plus agressif. Unique à la plateforme Orca, le véhicule ajuste en toute fluidité la direction de l'hélice pour fournir une poussée de freinage et de marche arrière, évitant ainsi le besoin d'une buse supplémentaire. Inverser l'hélice permet également de dégager les algues et les débris qui pourraient être aspirés dans l'admission.

« Nous sommes très fiers d'introduire cette innovation sur le marché et de la rendre plus accessible, surtout dans une industrie où l'électrification a présenté des défis importants que tout le monde n'était pas prêt à relever. Notre engagement est toujours de repousser les limites technologiques que d'autres évitent pour offrir les meilleurs véhicules électriques possibles pour une électrification accélérée », a conclu le PDG et co-fondateur de Taiga.

Récemment, Taiga a été nommée en tête de liste des 200 meilleures inventions de 2022 établie par le magazine Time, lauréate d'un prix Fast Company 2022 World Changing Ideas et d'un prix Best of What's New 2022 décerné par Popular Science.

Découvrez dès maintenant la vidéo de la nouvelle motormarine Orca Performance : cliquez ici

Vous pouvez télécharger ici le kit média.

Pour plus d'informations et pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de l'Orca Performance, cliquez ici.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

Performance et spécifications

1Les spécifications sont données pour fins d'information seulement et sont basées sur les tests de Taiga. Les spécifications (dont le poids, la vitesse, l'accélération, et la durée de vie des batteries) peuvent varier selon l'environnement, le terrain, la météo, la réglementation applicable et la construction finale des produits.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'information ayant trait au rendement prévu des expériences clients, à la performance et au comportement des véhicules de Taiga, à la faculté de faire progresser les capacités de recharge rapide de manière mesurée, de même que les avantages associés s'y rapportant. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. L'information prospective est fournie dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et son entreprise, ses activités, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des évolutions historiques et futures possibles, le lecteur est donc averti que cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois mois terminée le 31 mars 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

