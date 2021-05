Lancement de la ligne Femmes.Métiers.Avenir : un accompagnement novateur pour l'accès, l'intégration et le maintien en emploi des femmes

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) lance aujourd'hui sa plus récente initiative, la ligne Femmes.Métiers.Avenir. Cette ligne téléphonique d'accompagnement pour l'accès, l'intégration et le maintien en emploi des femmes dans les secteurs d'avenir et de la construction est accessible sans frais partout au Québec au 1 833 381-3955.

« Un service inédit en employabilité, la ligne Femmes.Métiers.Avenir constitue une réponse directe aux enjeux de diversification des choix de carrière et aux barrières à l'emploi des femmes en 2021 » exprime Danielle Fournier, présidente du CIAFT. En effet, Femmes.Métiers.Avenir représente un guichet unique pour toutes les Québécoises, peu importe leur formation, leur situation professionnelle et leurs aspirations.

« Au cours de la pandémie, les femmes ont été les plus touchées par les pertes d'emploi, et nous souhaitons plus que jamais les soutenir dans leur découverte de métiers prometteurs, par exemple en technologie de l'information et des communications (TIC), en production industrielle et en construction, » poursuit Kim Paradis, directrice générale de l'organisme. Concrètement, l'équipe du CIAFT offrira un service d'écoute adapté qui lui permettra de diriger chaque femme vers la bonne ressource, et ce, en un seul appel.

Grâce aux activités terrain des 16 organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine (OSDMOF) de la province, les femmes communiquant avec la ligne Femmes.Métiers.Avenir obtiendront rapidement l'accompagnement nécessaire pour explorer une variété de formations et de métiers, choisir une carrière, se préparer au marché du travail, trouver un emploi et s'y développer à long terme.

Mise en place par le CIAFT, Femmes.Métiers.Avenir s'inscrit dans un projet plus vaste intitulé Concertation nationale et régionale pour une meilleure intégration des femmes sur les chantiers et dans les autres secteurs de la relance. Ce dernier est financé par le Secrétariat à la condition féminine dans le cadre du Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie.

À propos du CIAFT : Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) est un organisme québécois œuvrant à l'élimination des barrières systémiques des femmes en emploi. Reconnu comme principal défenseur des droits des femmes au travail depuis sa création en 1982, le CIAFT a développé une expertise sur laquelle les médias, les syndicats, le milieu communautaire et les institutions gouvernementales s'appuient régulièrement pour s'informer des enjeux femmes et penser leurs activités.

