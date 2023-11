Joignez-vous au mouvement et donnez une heure pour surprendre vos enfants.

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le lundi 20 novembre 2023, les parents, tuteurs et citoyens du monde entier sont invités à prendre une pause d'une heure pour surprendre un ou des enfants, le temps d'un moment extraordinaire qui leur sera consacré, et de donner l'équivalent d'une heure de leur salaire pour ceux et celles qui n'auraient pas la même chance de réussir dans la vie à l'occasion de la Journée internationale des enfants.

« Nous avons aujourd'hui la possibilité de créer une plateforme pour les enfants tout au long de l'année, où nous pouvons partager leurs meilleures idées, leurs créations, leurs rêves et leurs histoires, en même temps que de pouvoir sensibiliser les populations aux droits des enfants en situation de vulnérabilité et confrontés aux nombreuses crises humanitaires et défis à travers le monde », a déclaré Daniel Germain, responsable de l'organisation de la Journée internationale des enfants. « Le 20 novembre est désormais LA journée annuelle au cours de laquelle nous célébrerons les enfants ensemble, un pour tous et tous pour un. »

L'organisation profitera également de la Journée internationale des enfants pour lancer officiellement la campagne l'Heure des enfants invitant tous les citoyens à contribuer en donnant une heure de leur salaire annuel pour soutenir la cause du bien-être des enfants. « Si on s'y met tous ensemble, la Journée internationale des enfants pourrait devenir au cours des trois prochaines années la plus grande plateforme pour les enfants du monde entier », a ajouté Daniel Germain. « Aidez-nous à propager la mission "Un pour tous, tous pour un", pour améliorer le sort de tous les enfants. Une heure de salaire, c'est tout ce qu'on demande. »

D'ici au 20 novembre et durant toute la Journée, plusieurs célébrités, parents et tuteurs se joindront aux organisateurs pour planifier et partager leur moment de surprise pour les enfants dans leur vie sur les médias sociaux via le @childrensdayofficial et en utilisant le mot-clic #childrensday2023.

La Journée internationale des enfants a été proclamée par les Nations unies en 1954 pour être célébrée le 20 novembre de chaque année. Servant depuis longtemps de tribune pour défendre le bien-être des enfants dans le monde entier, cette journée est aujourd'hui l'occasion de célébrer les enfants tels qu'ils sont, sans pression ni intimidation, pleins de rêves et de potentiel. C'est une journée pour se rappeler que les enfants ne sont pas seulement notre avenir - ils sont également notre présent.

À propos de Daniel Germain

Daniel Germain, CM, CQ, MSM, est un philanthrope et un visionnaire de l'entrepreneuriat social qui a consacré sa vie à vouloir faire la différence dans la vie des enfants les plus démunis. Dans le but d'aider les enfants privés d'un élément essentiel à leur réussite scolaire et sociale - un petit déjeuner nutritif - il a fondé le Club des petits déjeuners du Québec, reconnu par les Nations Unies comme l'un des meilleurs programmes de repas scolaires au monde en 2005. Il a ensuite fondé les Clubs des petits déjeuners du Canada, un organisme de bienfaisance qui encourage et qui contribue à la mise en place et au maintien de programmes de petits déjeuners dans les écoles au pays, qui nourrissent aujourd'hui plus de 600 000 enfants par jour.

Pour plus d'informations sur la manière de s'impliquer et de participer, ou pour télécharger le dossier de presse, veuillez consulter le site : http://childrensdayofficial.com/fr

