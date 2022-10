LANCEMENT DE LA FONDATION CHARTWELL : DÉDIÉS AU MIEUX-ÊTRE DES AÎNÉS, UN RÊVE À LA FOIS

MISSISSAUGA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - La Fondation Chartwell est heureuse d'annoncer qu'elle s'est officiellement lancée dans la poursuite d'une mission importante : réaliser les rêves d'aînés canadiens et contribuer à des organismes de bienfaisance qui sont aussi dédiés au mieux-être des gens. À l'orée du mois d'octobre, qui a commencé par la Journée nationale des aînés, nous sommes heureux de lancer un nouveau programme caritatif unique au Canada qui honorera et célébrera les contributions extraordinaires de nos aînés.

La Fondation Chartwell est née d'un partenariat de cinq ans entre Chartwell, résidences pour retraités, et l'ancien organisme de bienfaisance Rêve d'une vie Canada, qui a exaucé les rêves d'aînés canadiens entre 2015 et 2020. Lorsque Rêve d'une vie a cessé ses activités au Canada, Chartwell a créé son propre organisme de bienfaisance national afin de poursuivre la mission d'aider les aînés à donner un sens à leur vie, à créer des liens et à s'engager.

C'est grâce au leadership inspirant de Brent Binions, président du conseil d'administration de la Fondation Chartwell et ancien président et chef de la direction de Chartwell, et à sa vision de réaliser les rêves d'aînés canadiens, que Chartwell s'est donné cette mission caritative en 2015. « Je suis extrêmement fier de voir cette merveilleuse aventure se poursuivre aujourd'hui sous l'égide de la Fondation Chartwell, en suivant le principe qu'il faut agir concrètement pour permettre aux gens de nos communautés de bien vieillir », a-t-il affirmé. « Réaliser un vœu d'aîné remet en question l'idée erronée selon laquelle les rêves s'estompent avec l'âge, et permet de laisser un héritage important aux récipiendaires et à leurs familles. »

Il n'est jamais trop tard pour rêver

Tout aîné canadien peut présenter une demande pour que son rêve soit exaucé, et pas seulement ceux qui vivent dans une résidence pour aînés ou une résidence Chartwell, en remplissant un formulaire de candidature disponible sur le site lafondationchartwell.ca. La Fondation vise à réaliser le plus grand nombre de rêves admissibles chaque année. Grâce à une équipe dévouée et à un solide réseau communautaire, la Fondation offre un soutien logistique et financier, ainsi qu'un accompagnement personnalisé, pour aider les aînés à réaliser leurs rêves les plus significatifs. En prenant en charge tous les aspects de la réalisation d'un rêve, des moindres détails aux éléments plus complexes, la Fondation permet aux aînés et à leurs proches de se concentrer uniquement sur leur objectif, l'esprit tranquille.

« Les aînés méritent tout particulièrement de voir leurs rêves les plus chers exaucés, et il n'y a rien de plus émouvant que de les voir heureux, des étoiles dans les yeux », a déclaré Marie-France Lemay, vice-présidente, Opérations et ventes chez Chartwell et membre du conseil d'administration de la Fondation Chartwell. « La Fondation Chartwell croit que les rêves durent toute la vie et que vieillir ne signifie pas que nous devons les mettre de côté. En permettant aux aînés de faire de nouvelles expériences qui transforment leur vie, nous espérons changer la perception du vieillissement et rappeler aux gens que les aînés sont des participants dynamiques, essentiels et engagés au sein de notre société », a-t-elle ajouté.

Des retombées positives pour les aînés et leur communauté

La Fondation Chartwell, par le biais de l'ancien partenariat avec Rêve d'une vie Canada et jusqu'à tout récemment, a permis à plus de 130 aînés d'un bout à l'autre du pays de réaliser leurs rêves. Dans le cadre de cette collaboration de cinq ans, 800 000 $ ont été recueillis pour accomplir la mission. Ces rêves ont permis à des aînés de renouer avec des êtres chers, célébrer leur passion de toute une vie, et rendre hommage au passé.

Chaque rêve réalisé a le pouvoir d'améliorer la qualité de vie et de soutenir la santé mentale et physique des aînés qui vivent cette expérience.

Mélanie Labelle, une résidente de Chartwell Domaine Notre-Dame, à Gatineau, peut en témoigner. Récemment, elle est devenue la toute première aînée du Québec à voir son rêve se réaliser grâce à la Fondation Chartwell. Elle a pu enfin vivre le moment tant attendu de survoler sa ville natale, Maniwaki, à bord d'un hélicoptère. Une expérience qu'elle n'est pas près d'oublier. « Du transport en limousine jusqu'aux paysages magnifiques vus du ciel, en compagnie de mon petit-fils, tout était sublime! La Fondation Chartwell fait vraiment bien les choses », a-t-elle commenté.

Pour obtenir plus d'information, soumettre un rêve, proposer la candidature d'un aîné ou faire un don, veuillez consulter le site lafondationchartwell.ca.

SOURCE La Fondation Chartwell

